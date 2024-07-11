الخميس 11 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

"الفنون التشكيلية" ينظم 3 ورش فنية لذوي الهمم

الدكتور وليد قانوش،
الدكتور وليد قانوش، فيتو

ينظم قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليدي قانوش ثلاث ورش فنية لذوي الهمم والأيتام في شهر يوليو الجاري، بالتعاون مع جمعية البلد اليوم.

ورشة من قلمك ترسم لونك

ومن المقرر إقامة الورش في متاحف القطاع، وتعد أول ورشة يوم السبت المقبل تحت عنوان “من قلمك ترسم لونك”، بمتحف الأمير وحيد سليم متحف 
تحت رعاية أ.د/ أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة يعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة أ.د/ وليد قانوش عن تنظيم الإدارة العامة للتنشيط الثقافي لورشة فنية بعنوان من الساعة 10 صباحًا إلى 12 ظهرا، وتهدف إلى تعليم الأطفال دمج الألوان الأساسية وتركيب الألوان الثانوية.

 

ورشة أنا مع ورق الشجر

وتكون الورشة الثانية بعنوان “أنا مع ورق الشجر” يوم السبت الموافق 20 يوليو، وذلك بمتحف زكريا الخناني بالحرانية، والتي تهدف إلى تعليم الاطفال تكوين تصميمات فنية من ورق الشجر والكارتون.

ورشة أنا والمتحف وألواني

وتنظم الورشة الثالثة “أنا والمتحف وألواني” يوم السبت الموافق 27 يوليو الجاري،وذلك بمتحف محمود خليل وحرمه بالجيزة، وتهدف الورشة إلى تعليم الاطفال رسم لوحات مستوحاه من المتحف.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

قطاع الفنون التشكيلية الدكتور وليدي قانوش ورشة من قلمك ترسم لونك ورشة أنا مع ورق الشجر ورشة أنا والمتحف وألواني

مواد متعلقة

العدد الجديد من مجلة "الفنون الشعبية" يودع "عمران"

الفنون التشكيلية تعلن عن معرض “روح” للفنانة إيمان الطوخي الأربعاء المقبل

الأكثر قراءة

الكهرباء تعلن موعد انتهاء العمل بجداول تخفيف الأحمال

خبير اقتصادي يكشف حقيقة بيع عقارات رأس الحكمة لغير المصريين فقط

إخماد حريق بغرفة العناية المركزة بمستشفى الطوارئ في جامعة طنطا

آخر مستجدات تطور الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية

كامل الوزير: نستهدف توفير 8 ملايين فرصة عمل في قطاع الصناعة

بث مباشر، قرعة الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

الخطيب يدعم لاعبي الأهلي قبل مواجهة بيراميدز

نتيجة الدبلومات الفنية 2024 في أرقام (إنفوجراف)

منوعات

المزيد

روسيا تطور روبوتا يعمل في الفضاء المفتوح

تسريبات جديدة من موقع تصوير فيلم Superman

مجزرة في المدرجات، مشاجرة بالأيدي بين نونيز وجماهير كولومبيا، وكونميبول يحقق (فيديو)

حرب النجوم، مشروع كوري جنوبي يستهدف مسيرات كوريا الشمالية

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع أسعار الجنيه الذهب اليوم الخميس 11 يوليو 2024

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس 11-7-2024 في الأسواق

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 11- 7- 2024 في مصر

تعرف على سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي صباح اليوم الخميس

المزيد
ads

انفوجراف

رحلة التضخم فى مصر من يناير إلى يونيو 2024 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على سبب صيام يوم عاشوراء وأصل تسميته وسر الاحتفال به

شيخ الأزهر لنائب رئيس إندونيسيا: عالمنا الإسلامي يفتقد إلى تنسيق الجهود والخروج بصوت موحد

ماذا يفعل المسلم لكي يكون من المفلحين؟ محمد سيد طنطاوي يرد

المزيد
الجريدة الرسمية