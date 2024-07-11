"الفنون التشكيلية" ينظم 3 ورش فنية لذوي الهمم

ينظم قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليدي قانوش ثلاث ورش فنية لذوي الهمم والأيتام في شهر يوليو الجاري، بالتعاون مع جمعية البلد اليوم.

ورشة من قلمك ترسم لونك

ومن المقرر إقامة الورش في متاحف القطاع، وتعد أول ورشة يوم السبت المقبل تحت عنوان “من قلمك ترسم لونك”، بمتحف الأمير وحيد سليم متحف

تحت رعاية أ.د/ أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة يعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة أ.د/ وليد قانوش عن تنظيم الإدارة العامة للتنشيط الثقافي لورشة فنية بعنوان من الساعة 10 صباحًا إلى 12 ظهرا، وتهدف إلى تعليم الأطفال دمج الألوان الأساسية وتركيب الألوان الثانوية.

ورشة أنا مع ورق الشجر

وتكون الورشة الثانية بعنوان “أنا مع ورق الشجر” يوم السبت الموافق 20 يوليو، وذلك بمتحف زكريا الخناني بالحرانية، والتي تهدف إلى تعليم الاطفال تكوين تصميمات فنية من ورق الشجر والكارتون.

ورشة أنا والمتحف وألواني

وتنظم الورشة الثالثة “أنا والمتحف وألواني” يوم السبت الموافق 27 يوليو الجاري،وذلك بمتحف محمود خليل وحرمه بالجيزة، وتهدف الورشة إلى تعليم الاطفال رسم لوحات مستوحاه من المتحف.