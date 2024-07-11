الخميس 11 يوليو 2024
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خارج الحدود

مقتل 79 شخصا جراء فيضانات في دلهي بالهند

فيضانات دلهى، فيتو
فيضانات دلهى، فيتو

قال مسؤول هندي كبير في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن أجزاء من شمال غرب دلهي غمرتها المياه، اليوم الخميس، بعد حدوث ثقب في قناة توفر المياه من ولاية مجاورة، وإن أعمال الإصلاح جارية لتقليل التأثير.

 

 الفيضانات والأمطار الغزيرة

وشهد سكان العاصمة الهندية  سلسلة من الظواهر الجوية القاسية خلال الشهرين الماضيين، من درجات الحرارة المرتفعة إلى الفيضانات والأمطار الغزيرة التي تسببت في انهيار سقف مطار المدينة.

وقال وزير المياه في دلهي أتيشي في منشور على موقع  أكس "تويتر" سابقًا: 'اليوم (في) الصباح الباكر حدث ثغرة في أحد الفروع الفرعية لقناة موناك.. تم تحويل المياه إلى الفرع الفرعي الآخر للقناة.

الحدود الشمالية الغربية لدلهي

وأظهرت لقطات من وكالة أنباء ANI، التي تمتلك رويترز حصة أقلية فيها، السكان وهم يخوضون في المياه الموحلة التي تصل إلى الركب في منطقة باوانا في شمال غرب دلهي.
وتقع قناة موناك على نهر يامونا بالقرب من الحدود الشمالية الغربية لدلهي مع ولاية هاريانا، التي تدير القناة أيضًا. ولم يتم الإبلاغ حتى الآن عن وقوع إصابات جراء الفيضانات الأخيرة.

وعانت أجزاء من دلهي مؤخرًا من نقص حاد في المياه بعد أن كان الصيف الأكثر حرارة على الإطلاق، وبدأ أتيشي إضرابًا قصيرًا عن الطعام للمطالبة بالمزيد من المياه للمدينة.
وتعتمد دلهي في معظم مياهها على نهر يامونا الذي يمر عبر العاصمة والذي غمرته المياه قبل عام بعد هطول أمطار غزيرة.
كما أن العديد من الأنهار في ولاية بيهار بشرق الهند على وشك تجاوز ضفافها مع تدفق المياه من نيبال المجاورة، والتي غمرت المياه أجزاء منها في وقت سابق من هذا الأسبوع.

حدوث فيضانات مفاجئة

وتسببت الأمطار الغزيرة في ولاية آسام بشرق البلاد في حدوث فيضانات مفاجئة في الأسابيع الأخيرة أدت إلى مقتل 79 شخصا على الأقل وتشريد الآلاف.

مصرع 11 شخصا بسبب الأمطار الغزيرة بنيو دلهي

نفوق 150 حيوانًا غرقًا جراء فيضانات الهند

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دلهي العاصمة الهندية شمال غرب دلهي ولاية بيهار بشرق الهند

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