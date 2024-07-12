تفاصيل خطة الحكومة الجديدة للنهوض بالقطاع الصناعي

شهدت اجتماعات اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة برنامج الحكومة الجديدة، أمس الخميس، استعراض وزراء الصناعة والإنتاج الحربي وقطاع الأعمال، خطتهم فى النهوض بالقطاع الصناعي في مصر.

وترصد فيتو، أبرز المعلومات التي جاءت في بيانات الوزراء الثلاث بشأن الصناعة، كالتالي:

الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة قال إن وزارة الصناعة تستهدف زيادة الإنتاج الصناعي، ورفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي، وتوفير من 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية.

وزارة الصناعة تستهدف تعزيز التعاون مع القطاع الخاص

وأكد الفريق كامل الوزير، في كلمته خلال الاجتماع أهمية التعاون مع القطاع الخاص.

وكشف الوزير، أهم أن أهم المحاور الإستراتيجية لخطة وزارة الصناعة، موضحًا أنها تتمثل في ترشيد الواردات وتوفير احتياجات السوق المحلي، وزيادة القاعدة الصناعية، وإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة.

حل أي مشكلات تواجه المصانع

وأكد كامل الوزير، أن أبرز الاسبقيات العاجلة للوزارة هي التصديق الفوري على أي قرارات تساهم في حل مشاكل المصانع، وطرح حوار مجتمعي مع أصحاب المصانع المتوقفة والعمل على إعادة تشغيلها.

تدشين منصة مصر الصناعية الرقمية

وأعلن كامل الوزير، تدشين منصة مصر الصناعية الرقمية التي تتيح للمستثمرين التقدم عبر المنصة مباشرة لتسهيل الإجراءات عليهم.

وزارة الإنتاج الحربي

وقال الوزير محمد صلاح الدين وزير الإنتاج الحربي، إن الوزارة تنوي بالتعاون مع الجانب الياباني إقامة مشروع إنتاج المياه من الهواء من خلال إنشاء محطات لتوليد المياه من خلال ضغط الهواء لتوفير قدر أكبر من المياه.

وأكد الوزير أن أبرز أولويات الوزارة في برنامج الحكومة هي تنفيذ شراكات مع المستثمرين المحليين والأجانب لإدخال صناعات جديدة، مؤكدا أن الوزارة تدرس الجدوى الاقتصادية لكل مشروع صناعي قبل إنشائه.

أهمية تأهيل العاملين

وأشار الوزير إلى أهمية تأهيل العاملين وتدريبهم على كافة الوسائل الحديثة.

وأكد وزير الإنتاج الحربي على أن الوزارة تمتلك إمكانيات تكنولوجية كبيرة ومصانع كثيرة وأن الوزارة لديها خطة لاستغلال هذه المصانع وتشغيلها وملء الفراغات الموجودة بها من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، كما أكد على قيام الوزارة بالتعاون مع الجهات البحثية للخروج بصناعة حقيقية والاستفادة من الموارد البشرية.

وزير قطاع الأعمال

وأعلن محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، العمل على تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص، وحوكمة الأصول المملوكة للدولة وتعظيم العائد منها، وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وتعزيز المنافسة العادلة في الأسواق.

تعزيز شراكة الأعمال العام مع القطاع الخاص

وأوضح أن وزارة قطاع الأعمال، لديها العديد من الشركات في مختلف الأنشطة "أدوية، تعمير وتشييد، سياحة وفنادق، غزل ونسيج.. وغيرها"، مما يعمل على تعزيز وزيادة القيمة المضافة لعدة صناعات.

أهمية التدريب التحويلي في قطاع الأعمال العام

وأشار وزير قطاع الأعمال العام، إلى أهمية التدريب التحويلي بشكل كبير للعمالة الموجودة.

وكشف الوزير، أنه تم إجراء فرز لتخصصات لهذه العمالة الموجودة وتم عمل خطة للاستفادة من خبراتهم، ووضع استراتيجيات لفض التشابك بين الشركات وبعضها بالوزارة.

وأعلن وزير قطاع الأعمال العام، الاتجاه لزيادة عملية الصادرات من خلال التكامل مع الوزارات الأخرى، وتحسين استغلال الطاقات الإنتاجية.