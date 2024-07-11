الخميس 11 يوليو 2024
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سياسة

وزير الشئون النيابية: برنامج الحكومة مدته 3 سنوات ويعبر عن أولويات المرحلة

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية

 أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مناقشات برنامج الحكومة الجديدة، وسط أجواء اتسمت بالديمقراطية والشفافية، وتضمنت مكاشفة ومصارحة في جميع الملفات التي تمت مناقشتها.

 

مناقشة برنامج الحكومة الجديدة بمجلس النواب 

 جاء ذلك خلال اجتماع لجنة دراسة برنامج الحكومة الجديدة بمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس.

 

استيضاحات النواب بشأن برنامج الحكومة 

وأشاد بالاستيضاحات والاستفسارات الموضوعية من جانب أعضاء اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة. 

 

الحكومة الجديدة حكومة تحديات

 وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية، أن الوزراء قدموا عروضًا وافية، وأن الحكومة الجديدة هي حكومة تحديات وبرنامجها 3 سنوات مدته مقبولة في ظل المتغيرات العالمية.

 

تفاصيل تشكيل الحكومة الجديدة 

وأوضح أن تشكيل الحكومة الذي تضمن نائبين لرئيس مجلس الوزراء أحدهما للتنمية الصناعية والآخر للتنمية البشرية، يعبر عن أولويات الحكومة في الفترة المقبلة.

وتستكمل اليوم اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة برنامج الحكومة الجديدة بمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، اجتماعاتها اليوم الخميس للاستماع إلى وزراء الصناعة، وقطاع الأعمال العام، والانتاج الحربي.

 

لجنة دراسة برنامج الحكومة الجديدة تستمع إلى الوزراء اليوم

كما تستمع لجنة دراسة برنامج الحكومة الجديدة، في اجتماعها الثاني إلى وزراء النقل، الطيران المدني، والسياحة والآثار، وبمشاركة المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

 

لجنة دراسة برنامج الحكومة في انعقاد دائم 

وأكد المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، رئيس اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة، أن اللجنة فى حالة انعقاد دائم لحين الانتهاء من أعمالها.

 

اجتماعات لجنة برنامج الحكومة لوضع حلول لمشكلات المواطنين 

 وأوضح أن هذه الاجتماعات المكثفة للجنة الخاصة بحضور الوزراء المعنيين تأتى فى سبيل الحرص على إيجاد حلول جذرية عاجلة لكل المشاكل، والتحديات التى تواجه الدولة على جميع المستويات، والعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين والنهوض بالاقتصاد الوطنى، ومواجهة أى تحديات تواجه الدولة المصرية خارجيًّا وداخليًّا، من خلال خطط وأساليب علمية ومدروسة تستكمل بناء الجمهورية الجديدة.

وعقدت اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين الوكيل الأول للمجلس، اجتماعين أمس الأربعاء بحضور أعضاء اللجنة الخاصة، والمستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والاتصال السياسى.

 

وحضر الاجتماع الأول، الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وحضر الاجتماع الثاني، المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور أحمد فؤاد، وزير الثقافة.

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