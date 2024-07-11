الخميس 11 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

الوزير: تيسيرات كبيرة في استخراج التراخيص الصناعية للشركة لتسريع وتيرة إنتاجها

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقد الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً مع ممثلي شركة بي اس اتش مصر المالكة للعلامة التجارية "بوش" للأجهزة المنزلية برئاسة لويس ألفيريز، الرئيس التنفيذي للشركة وذلك لمتابعة مشروعات الشركة الحالية وخطط الشركة المستقبلية بالسوق المصري.

وتقوم الشركة حاليًا بإنشاء مصنع لإنتاج أجهزة البوتاجاز في مدينة العاشر من رمضان وباستثمارات تتجاوز 50 مليون يورو حيث سيوفر المصنع حوالي 500 فرصة عمل جديدة، والمصنع من المخطط أن يبدأ الإنتاج خلال شهر نوفمبر المقبل حيث سيخصص المصنع إنتاجه لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.

كما ستقوم الشركة بإنشاء مصنع للثلاجات بجوار مصنع البوتاجاز الجاري إنشاؤه بالعاشر من رمضان.

 

تقديم تيسيرات كبيرة في استخراج التراخيص الصناعية

واكد الوزير خلال اللقاء  الحرص على دعم توسع استثمارات الشركة في السوق المصري وتقديم كافة أوجه الدعم الممكن للأنشطة الإنتاجية للشركة والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية سواء داخل الوزارة أو خارجها بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة لتذليل اي تحديات تواجه تلك المشروعات التي قد تواجه الشركة، وتقديم تيسيرات كبيرة في استخراج التراخيص الصناعية للشركة لتسريع وتيرة إنتاجها.

وأشار مسؤولو الشركة الى تنفيذ جميع العمليات التصنيعية داخل المصنع وذلك من خلال الاستعانة بالموردين المحليين وكافة المواد الخام اللازمة للتصنيع المتوافرة بالسوق المصري   بالتوازي مع استيراد بعض المكونات الخاصة بالانتاج  من الخارج لحين توافرها بالسوق المصري.

وزير الصناعة: لن يتم غلق أو تعطيل عمل أي منشأة صناعية.. وتوافق المنشآت الصناعية مع الاشتراطات البيئية «ضرورة» 

رئيس الوزراء يلقي بيان الحكومة أمام مجلس النواب.. مدبولي: اتخذنا خطوات جادة لتنفيذ خطة استثمارية لتوطين وتعميق الصناعة المحلية.. وإنهاء مشكلة انقطاع الكهرباء نهائيًا في هذا الموعد

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لأجهزة المنزلية

مواد متعلقة

وزير الصناعة: لن يتم غلق أو تعطيل عمل أي منشأة صناعية.. وتوافق المنشآت الصناعية مع الاشتراطات البيئية «ضرورة» 

رئيس الوزراء يلقي بيان الحكومة أمام مجلس النواب.. مدبولي: اتخذنا خطوات جادة لتنفيذ خطة استثمارية لتوطين وتعميق الصناعة المحلية.. وإنهاء مشكلة انقطاع الكهرباء نهائيًا في هذا الموعد

الأكثر قراءة

اصطدام قطار بسيارة نقل على خط مرسى مطروح - القاهرة

تفاصيل مقتل موظف بمحكمة جنوب المنصورة على يد 5 أشخاص.. المتهمون غدروا به بعد جلسة صلح عرفية.. وزوجة الضحية تطالب بالقصاص (فيديو)

لعنة الكرسي في البيت الأبيض.. الأمراض المميتة كابوس يلاحق أغلب رؤساء الولايات المتحدة (فيديوجراف)

بحضور 6 وزراء، لجنة دراسة برنامج الحكومة بالبرلمان تستكمل اجتماعاتها

إحباط تهريب 1000 سبيكة فضة بحوزة راكب بمطار القاهرة

تعرف على سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي صباح اليوم الخميس

واشنطن بوست: وقف إطلاق النار بغزة أصبح في متناول اليد

ضبط كميات ضخمة من القمح المهرب في حملة تموينية مفاجئة بالجيزة (صور)

منوعات

المزيد

روسيا تطور روبوتا يعمل في الفضاء المفتوح

تسريبات جديدة من موقع تصوير فيلم Superman

مجزرة في المدرجات، مشاجرة بالأيدي بين نونيز وجماهير كولومبيا، وكونميبول يحقق (فيديو)

حرب النجوم، مشروع كوري جنوبي يستهدف مسيرات كوريا الشمالية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي صباح اليوم الخميس

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الخميس 11-7-2024 في الأسواق

ارتفاع مفاجئ في سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس 11 يوليو 2024

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 11-7-2024 في مصر

المزيد
ads

انفوجراف

لعنة الكرسي في البيت الأبيض.. الأمراض المميتة كابوس يلاحق أغلب رؤساء الولايات المتحدة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ماذا يفعل المسلم لكي يكون من المفلحين؟ محمد سيد طنطاوي يرد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 11-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 11-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية