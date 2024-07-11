أشرف صبحي يوجه بتشكيل فريق لمتابعة حالة السباحة شذى نجم

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتشكيل فريق من أعضاء اللجنة العليا للرياضيين بوزارة الشباب والرياضة لمتابعة الحالة الصحية للسباحة شذى نجم، لاعبة نادي طنطا الرياضي، بمعهد ناصر.

كما وجه وزير الشباب والرياضة الشكر للتنسيق الكامل بين فريق أعضاء اللجنة العليا للرياضيين والتي تضم أساتذة في مختلف التخصصات مع مدير معهد ناصر لتقديم كافة الخدمات الطبية وعمل الفحوصات اللازمة للسباحة شذى نجم.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل للاعبة شذى نجم، والعودة لأسرتها وممارسة السباحة مرة أخرى في القريب العاجل إن شاء الله .

أول تحرك من وزارة الرياضة بشأن مشاركة شهد سعيد في أولمبياد باريس

فيما أرسلت وزارة الشباب والرياضة خطابًا للجنة الأولمبية المصرية للتوجيه بشأن إعادة دراسة موقف مشاركة لاعبة الدراجات شهد سعيد في أولمبياد باريس 2024.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة في بيانها أنه يتم بحث الإجراءات التي قام بها اتحاد الدراجات في هذا الشأن مع اللجنة الأولمبية المصرية وموافاة الوزارة بتقرير تفصيلي وفقًا للوائح المحلية والدولية المرتبطة في هذا الشأن ومراعاة لكافة المواثيق والمعايير الرياضية الدولية واخذا بعين الاعتبار القواعد الأخلاقية الحاكمة للمنظومة الرياضية.

ويأتي ذلك في ضوء ما تم تناوله عبر مختلف وسائل الإعلام بشأن واقعة تعمد اللاعبة إصابة إحدى اللاعبات أثناء منافسات بطولة الجمهورية بالسويس، وقيام الاتحاد بإيقافها لمدة عام وتوقيع غرامة مالية عليها.