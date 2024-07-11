أول تحرك من وزارة الرياضة بشأن مشاركة شهد سعيد في أولمبياد باريس
أرسلت وزارة الشباب والرياضة خطابًا للجنة الأولمبية المصرية للتوجيه بشأن إعادة دراسة موقف مشاركة لاعبة الدراجات شهد سعيد في أولمبياد باريس 2024.
وأوضحت وزارة الشباب والرياضة في بيانها أنه يتم بحث الإجراءات التي قام بها اتحاد الدراجات في هذا الشأن مع اللجنة الأولمبية المصرية وموافاة الوزارة بتقرير تفصيلي وفقًا للوائح المحلية والدولية المرتبطة في هذا الشأن ومراعاة لكافة المواثيق والمعايير الرياضية الدولية واخذا بعين الاعتبار القواعد الأخلاقية الحاكمة للمنظومة الرياضية.
ويأتي ذلك في ضوء ما تم تناوله عبر مختلف وسائل الإعلام بشأن واقعة تعمد اللاعبة إصابة إحدى اللاعبات أثناء منافسات بطولة الجمهورية بالسويس، وقيام الاتحاد بإيقافها لمدة عام وتوقيع غرامة مالية عليها.
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