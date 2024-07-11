الاستماع للشهود في مشاجرة بالأسلحة النارية بالشرابية

طلبت نيابة الشرابية تحريات الأجهزة الأمنية حول نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين طرفين في الشرابية بسبب الخلاف على مبلغ 100جنيه، وتستمع النيابة لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة الشرابية، بورود بلاغ من الأهالي بوقوع مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بالأسلحة النارية والبيضاء وسقوط مصابين، بالانتقال والفحص تبين وقوع مشاجرة بين طرف أول شخص وصديقه وطرف ثانٍ عاطل وشقيقه وصديقهما، وإصابة الأول بخرطوش في القدم، والثاني بجرح قطعي في الكعب، والطرف الثاني إصابة العاطل بجرح في اليد وتبين أن المساجرة نشبت بسبب الخلاف علي 100جنيه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات،وأمرت بحبس 5 متهمين تم ضبطهم متورطين في الواقعة وما زالت التحقيقات مستمرة.