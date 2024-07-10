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حوادث

ضبط 470 كيلو جرام ألعاب نارية في عين شمس

العاب نارية، فيتو
العاب نارية، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل لقيامه بالإتجار فى الألعاب النارية متخذًا من مخزن ملحق بمسكنه مركزًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة) بالإتجار فى الألعاب النارية متخذًا من مخزن ملحق بمسكنه مركزًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية ومديرية أمن القاهرة تم ضبطه بالمخزن المُشار إليه..وبحوزته (15 كرتونة تحوى 470 كيلو جرام ألعاب نارية). 
 وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.
 وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (250 ألف جنيه تقريبًا)،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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الإتجار فى الألعاب النارية مديرية أمن القاهرة الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة مكافحة الأسلحة والذخائر قسم شرطة عين شمس

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