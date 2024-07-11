تجديد حبس المتهمين بحرق 5 بائعين بالبنزين في الشرابية 15 يوما

جددت نيابة الشرابية بحبس المتهمين بحرق 5 بائعين بالبنزين مما تسبب فى إصابتهم بحروق بمنطقة الشرابية 15يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معهم.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لـقسم شرطة الشرابية بمديرية أمن القاهرة من الأهالى بشكوى بأحد العقارات دائرة القسم.

وبالانتقال والفحص والاستماع لأقوال 5 بائعين- مقيمين بدائرة القسم، مصابين بحروق بأماكن متفرقة بالجسم، وأكدوا تضررهم من أحد الأشخاص " له معلومات جنائية" لقيامه بالتشاجر مع أحد المصابين بسبب خلافات مالية بينهما، قام على إثرها المشكو فى حقه بالحضور لمحل سكنهم وقام بكسر باب الشقة وإلقاء زجاجة بها مادة مشتعلة عليهم ولاذ بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه مرتكبى الواقعة المشكو فى حقه- سائق توك توك، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

وأضافا بتحصلهم على المادة المعجلة للاشتعال عن طريق سحب البنزين من مركبة "التوك توك" ملك الأخير.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.