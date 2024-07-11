الإثنين، افتتاح الملتقى الدولي التاسع "الفنون المستدامة"

تنطلق يوم الإثنين الموافق 15 يوليو 2024، بحضور الشيخة نوال الحمود الصباح، أعمال الملتقى الدولي التاسع لمؤسسة مسلة للفنون بالعراق بالتعاون مع الاتحاد العربي لمكافحة التزوير والتزييف وقاعة الأهرام للفنون تحت عنوان "الفنون المستدامة" في جمهورية مصر العربية.

ويتخلل فقرات اليوم الاول، افتتاح المعرض الساعة 6.00 مساء بحضور الشيخة نوال الحمود الصباح حيث ستلقي كلمة بهذه المناسبة وكلمة مؤسسة المسلة للفنون يلقيها الدكتور أحمد الحربي نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة المسلة للفنون، كما سيوقع الطرفان بروتوكول تعاون، وفي ختام اليوم الاول يتم تكريم المشاركين.

أما فقرات اليوم الثاني فتشمل إلقاء محاضرة الدكتور وهاد سمير بعنوان (الخردة باب رزق) مؤسس وصاحبة المشروع الفائز بالمركز الثاني على الجمهورية في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وتم عرضه في cop 27 الساعة 7:00 مساءً.

واليوم الثالث يشمل محاضرة للدكتور محمد اسحق (تحول الفن من الحداثة إلى المفاهيمية) الساعة 7:00 مساءً، بينما يتضمن اليوم الرابع محاضرة فردوس بهنام يشوع، جامعة الموصل كلية الفنون الجميلة بعنوان (الفن المستدام والحفاظ على البيئة) الساعة 7:00 مساء، ومن المقرر أن يستمر المعرض لمدة 5 أيام متواصلة بقاعة الأهرام للفنون، بمبنى جريدة الاهرام.