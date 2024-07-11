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خارج الحدود

استطلاع رأي: أكثر من 70% يوافقون على هاريس بديلا لبايدن

هاريس وبايدن، فيتو
هاريس وبايدن، فيتو

وافق أكثر من 70% من الأمريكيين وفقا لاستطلاع للرأي على ترشيح نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس بدلا من الرئيس الحالي جو بايدن في السباق الانتخابي.

 

استبدال نائبة الرئيس كامالا هاريس للرئيس بايدن

وأجرت استطلاع الرأي مؤسسة YouGov بالتعاون مع مجلة "إيكونوميست"، حيث أعرب 73% ممن شملهم الاستطلاع عن موافقتهم على استبدال نائبة الرئيس كامالا هاريس للرئيس بايدن.

في الوقت نفسه، فإن لدى 37% منهم فقط نظرة إيجابية تجاه هاريس. وتبلغ نسبة الأمريكيين ممن لديهم رأي إيجابي تجاه بايدن 37%، ومن لهم رأي إيجابي تجاه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب 41%.

 

الانتخابات الرئاسية الأمريكية

ويعتقد ما يقرب من نصف المشاركين (48%) أنه إذا ظل ترامب وبايدن مرشحين للرئاسة، فإن الرئيس السابق سيفوز في الانتخابات في نوفمبر، وأعرب 29% فقط من المشاركين عن رأيهم بأن بايدن سيفوز.

وتم إجراء الاستطلاع في الفترة من 7-9 يوليو وشمل 1620 مواطنا أمريكيا بالغا، وقدر الخطأ المسموح به في النتيجة بنحو 3%.

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