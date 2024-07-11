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أخبار مصر

حصر العمالة غير المنتظمة في محافظات القاهرة والوادي الجديد والإسكندرية

محمد جبران وزير العمل،
محمد جبران وزير العمل، فيتو

 قامت مديريات العمل في محافظات القاهرة والوادي الجديد والإسكندرية بالتواجد داخل مواقع العمل لحصر وتسجيل العمالة غير المنظمة، وذلك  بتوجيهات من وزير العمل محمد جبران.

وقامت المديريات بالنزول إلى مواقع العمل والإنتاج، لتسجيل العمالة غير المنتظمة، والتوسع في قاعدة بياناتها، ووصول الدعم والرعاية لمستحقيها من هذه "الفئة".

ووجه الوزير جبران، في نفس السياق، مديريات العمل بكافة المحافظات بالاستمرار في حصر وتسجيل تلك العمالة على أرض الواقع، ومن داخل مواقع عمل تلك الفئة، بهدف دعم خطة الاستمرار في  إعداد قاعدة بيانات متكاملة عنهم، وشمُولهم تحت مظلة تأمينية واجتماعية وصحية مُتكاملة، مع تقديم خدمات إصدار المُخالصات الكترونيًا للمقاولين والشركات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بَتحسين ودقة الخدمات المُقدمة للمواطنين بصفة عامة، وفئات العمالة غير المنتظمة بصفة خاصة،حيث يحظى هذا الملف باهتمام وتوجيهات مباشرة من الرئيس، بحسب تصريحات الوزير جبران.

ويُشار هنا إلى أن وزارة العمل تتعامل مع ملف العمالة غير المنتظمة من خلال إدارات مختصة، ووحدة تنفيذية، بمتابعة "حسابات العمالة غير المنتظمة" في جميع المحافظات، طبقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وتَسعى خلال هذه الفترة نحو التوسع في قاعدة البيانات، وتقديم الخدمات، لهذه الفئة بشكل أوسع، وبكافة مجالاتها وتخصصاتها،تنفيذًا لتكليفات الرئيس..

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