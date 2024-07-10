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أخبار مصر

جبران يستقبل اثنين من العمالة غير المنتظمة ويستجيب لمطالبهما (فيديو)

محمد جبران وزير العمل،فيتو
محمد جبران وزير العمل،فيتو
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استجاب محمد جبران وزير العمل لشكوى عَامِلين اثنين، من العمالة غير المنتظمة، واستقبلهما داخل مكتبه بالعاصمة الإدارية صباح اليوم الأربعاء.

وقرر تنفيذ مطالبهما كافة، بضمهما لمنظومة العمالة غير المنتظمة بالوزارة، للاستفادة من 6 منح سنوية، ومنح خاصة وكذلك الرعاية الصحية والطبية.

قال الوزير إنه شاهد فيديو للعاملين الاثنين، على مواقع "السوشيال ميديا"، قبل توليه حقيبة الوزارة بأيام قليلة، يطلبان فيه شمولهما بالرعاية والحماية من الحكومة، وعندما اختارته القيادة السياسية لهذه المهمة الوطنية قام بالبحث عن وسائل التواصل معهما، حتى حدث هذا اللقاء داخل مقر الوزارة.

 

 

وأوضح الوزير أن ثقافة "الجمهورية الجديدة"، إحترام المواطن المصري،وتقديم الخدمات له بشكل لائق وكريم،تنفيذًا لتوجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،وتوجهات الحكومة الجديدة برئاسة  رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي "..

 

وقال أيضًا أنه وجه كافة المديريات،والإدارات المُختصة بتكثيف الجهود للتوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة،ووصول الدعم والحماية والرعاية للمستحقين،موضحًا أن ذلك إهتمام مباشر من السيد الرئيس السيسي..

وبحسب بيان صحفي فإن العاملين الاثنين هما  سيد عفيفي حسين بحيري "55 سنة"،من عزبة أبو باشا بمركز بنها قليوبية،يعمل   مبيض محارة منذ طفولته،وعنده 3 أبناء،والحاج محمد عبدالخالق عوض منتصر "53 سنة" من كفر أبو ذكري،بمركز بنها قليوبية، مبيض محارة  أيضًا،ولديه 4 أبناء.

 

وقال سيد عفيفي:"عملت الفيديو منذ أيام،وقلت فيه محدش شايفنا ولا بيسأل فينا،وإحنا عمالة غير منتظمة غلابة.. والله بنشكر الرئيس السيسي..احنا مش مصدقين إننا في مكتب وزير بالسرعة دي ".

وأضاف: "إحنا فعلا في جمهورية جديدة ".

بينما قال الحاج محمد عبدالخالق أنه سعيد جدًا بهذا اللقاء غير المتوقع،الذي لم يُسفر فقط عن الانضمام إلى منظومة العمالة غير المنتظمة،ولكن توجيه مديرية عمل القليوبية بتوفير فرص عمل لأبنائهم،وتنمية مهاراتهم على المهن التي يحتاجونها، داخل مراكز التدريب المهني بالمحافظة.

 


 

 

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