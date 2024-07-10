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أخبار مصر

وزير العمل يستقبل المدير العام لمنظمة العمل العربية ويبحث التعاون في الملفات المُشتركة

محمد جبران وزير العمل،فيتو
محمد جبران وزير العمل،فيتو

استقبل محمد جبران وزير العمل،اليوم الأربعاء ،بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية "إحدى المنظمات المُتخصصة بجامعة الدول العربية.

حيث قدم المدير العام،التهنئة للوزير جبران على ثقة القيادة السياسية،بتوليه حقيبة وزارة العمل،في التشكيل الحكومي الجديد برئاسة د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

حيث أكد "المطيري"، على عُمق العلاقات التي تربط بين منظمة العمل العربية،وجمهورية مصر العربية بإعتبارها "دولة المقر"،الداعم المُستمر لدور وجهود "المنظمة" في تطوير ملف العمل العربي،وتعزيز العلاقات العربية المُشتركة.

وبحسب بيان صحفي أوضح وزير العمل محمد جبران حرصه على تعزيز،وتكثيف التعاون مع منظمة العمل العربية كونها منظمة عريقة تأسست 12 يناير 1965،و تضم في عضويتها أطراف العمل العربي الثلاثة "وزارات عمل وأصحاب أعمال وعمال "..

 

وقال جبران أن توجيهات القيادة السياسية التواصل وتكثيف التعاون مع المنظمات العربية والدولية،لتبادل الخبرات والعمل في المجالات المُشتركة،موضحًا أن مصر مع كل عمل عربي مُشترك،يُحقق التنمية لبلداننا العربية،وأشار جبران إلى أن "الوزارة"  سوف تُركز خلال الفترة المُقبلة على مجموعة من الملفات،من أهمها  "التدريب المهني"،من أجل توفير عمالة مصرية ماهرة ومُدربة،طبقًا  لاحتياجات سوق العمل في الخارج.. 

 

وفي ختام اللقاءات بحث الجانبان سُبل التواصل من أجل تنظيم العديد من الأنشطة والمنتديات خاصة مع الشركات في منطقة الخليج،لتوفير فرص عمل للمصريين، تحت إشراف ومتابعة "الوزارة".

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