انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالشرقية، السبت

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية عن انطلاق الحملة القومية الثانية لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وذلك يوم السبت الموافق ١٣ يوليو ٢٠٢٤م بجميع المراكز والقرى التابعة لها بالمحافظة، للحفاظ على الثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلي.

تكثيف مرور الفرق الطبية البيطرية

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية وتكثيف مرور الفرق الطبية البيطرية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى ومراكز المحافظة للوقاية من الأمراض والأوبئة والحفاظ على الثروة الحيوانية.

وبدوره أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري إكتمال استعدادات المديرية لإنطلاق الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع لعام ٢٠٢٤م والتي من المقرر أن انطلاقها السبت القادم بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والجمعيات الأهلية بالمحافظة من خلال (١٨٠) لجنة طبية وقائية (لجان ثابتة ومتحركة) مجهزة بكل التجهيزات والأدوات واللقاحات اللازمة ولجان والترقيم والتسجيل ولجان الإرشاد لتوعية المواطنين بأهمية التحصين مع لجان متابعة من الإدارات المختصة من المديرية ومديري الإدارات (١٧ لجنة) للمتابعة وتذليل العقبات لإنجاح فعاليات الحملة

اكتمال جاهزية المديرية للحملة

وأشار مدير مديرية الطب البيطري إلي اكتمال جاهزية الإدارات المختصة بالديوان والإدارات الخارجية بالمراكز للحملة القومية من اللقاحات والكوادر البشرية (أطباء - إداريين - عمال) والآلات والأدوات وتم الإتفاق على خطة العمل النهائية للحملة ودور كل إدارة والاستعدادات الفنية والإدارية.

التحصين وترقيم الحيوانات

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري أن لجان التحصين ستقوم بمباشرة عملها في مقار اللجان أو الانتقال إليهم لمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات (من بيت لبيت) لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجياتها.