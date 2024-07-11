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أخبار مصر

وزيرة التضامن تناقش التعاون مع القائم بأعمال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر

مايا مرسي وزيرة التضامن
مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي،فيتو
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التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي جيرمان حداد القائم بأعمال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 جاء ذلك بحضور المهندسة مارجريت صاروفيم نائب وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون في عدد من مجالات العمل المشتركة بين الوزارة وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

وناقش اللقاء إعادة هيكلة المشروعات المنفذة بين الوزارة والصندوق، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مختلف البرامج التي تخدم قضايا الأسرة والتنمية، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، خاصة أن هناك العديد من البرامج التي تعمل على دعم قضايا الأسرة. 

 

ووجهت القائم بأعمال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر التهنئة لوزيرة التضامن الاجتماعي لتوليها مسئولية الوزارة، ومؤكدة  استمرار الشراكة بين الوزارة والصندوق، مبدية استعداد الصندوق لتقديم كل سبل الدعم للوزارة في كافة برامج العمل المشترك لتحقيق الأهداف المرجوة في الارتقاء بخدمات الأسرة المصرية. 

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