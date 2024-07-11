البابا تواضروس يتابع العمل الإداري بالديوان البطريركي في الإسكندرية

تفقد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مقر الديوان البطريركي بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، حيث تابع أعمال تطوير العمل الإداري بالديوان وآخرها استحداث قسم خدمة أبناء الكنيسة المترددين على الديوان وعدد من الإدارات المتخصصة.

المشروعات المستقبلية في البطريركية

وناقش قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، آلية العمل مع العاملين وعرض السيد كيرلس دميان مدير الديوان بعض الإحصائيات الخاصة بالعمل ورؤية المشروعات المستقبلية التي تتبناها البطريركية.

رافق قداسة البابا تواضروس الثاني في جولته القمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية والقس بولس عوض سكرتير البطريركية.