الخميس 11 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

البابا تواضروس يتابع العمل الإداري بالديوان البطريركي في الإسكندرية

البابا تواضروس خلال
البابا تواضروس خلال المتابعة

تفقد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مقر الديوان البطريركي بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، حيث تابع أعمال تطوير العمل الإداري بالديوان وآخرها استحداث قسم خدمة أبناء الكنيسة المترددين على الديوان وعدد من الإدارات المتخصصة.

المشروعات المستقبلية في البطريركية

وناقش قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، آلية العمل مع العاملين وعرض السيد كيرلس دميان مدير الديوان بعض الإحصائيات الخاصة بالعمل ورؤية المشروعات المستقبلية التي تتبناها البطريركية.

رافق قداسة البابا تواضروس الثاني في جولته القمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية والقس بولس عوض سكرتير البطريركية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

البابا تواضروس الديوان البطريركي بالإسكندرية البابا تواضروس الثاني البطريركية الكنيسة

الأكثر قراءة

رسميا، المتحدة تنهي التعاقد مع أحمد شوبير

الكهرباء تعلن موعد انتهاء العمل بجداول تخفيف الأحمال

حكاية شهد سعيد تثير غضب المصريين.. ضربت زميلتها جنة عليوة وأخذت جائزتها.. الجمهور يكشف الحقائق.. والنشطاء: بنت مين في مصر؟.. امنعوها من أولمبياد باريس

درجات الحرارة المسجلة الآن في الظل بالمدن

أول مواجهة لوزير التعليم الجديد بالمدارس ذات الكثافات العالية (صور)

تعرف على أسعار الدواجن اليوم الخميس 11 - 7 - 2024

بمشاركة الزمالك والمصري، نتائج قرعة الكونفدرالية لموسم 2024-2025

تعرف على منافس الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

منوعات

المزيد

بريطانيا تدرس تشديد قوانين حيازة القوس والنشاب لهذا السبب

طرح أكبر هيكل عظمي لديناصور للبيع بسعر خيالي (صور)

الصحراء الأكثر جفافا على وجه الأرض تزهر فجأة في حدث نادر للغاية، ما القصة؟

روسيا تطور روبوتا يعمل في الفضاء المفتوح

المزيد

خدمات

المزيد

مؤشر الفضة يسجل مستويات قياسية بالتداولات العالمية

أسعار الفاكهة اليوم، الجوافة تسجل 20 جنيهًا في سوق العبور

استقرار مؤشر الدولار (DXY) خلال حركة التداولات العالمية اليوم الخميس

البورصة المصرية، حركة مؤشر الذهب في تداولات سوق المال

المزيد
ads

انفوجراف

أثارت مخاوف أمريكا.. تفاصيل اتفاقية الشراكة بين روسيا والهند (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو التناجي المنهي عنه شرعًا؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية الحديقة في المنام وعلاقتها بتحقيق السعادة والاستقرار

تعرف على سبب صيام يوم عاشوراء وأصل تسميته وسر الاحتفال به

المزيد
الجريدة الرسمية