اقتصادية البرلمان تطالب بتوفير التمويل اللازم للتنمية الصناعية

أكد النائب محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أهمية حديث الفريق كامل الوزير عن ملف الصناعة، خلال اجتماع اللجنة الخاصة بدراسة بيان الحكومة بمجلس النواب، مشيرا إلى معرفته مواضع القوة والضعف في الصناعة.

لجنة دراسة بيان الحكومة

جاء ذلك خلال اجتماع اليوم الثاني للجنة دراسة برنامج الحكومة الجديدة بمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، وبحضور عدد من الوزراء.

وقال إن أول خطة للتنمية الاقتصادية هي التنمية الصناعية، مؤكدا ضرورة توفير التمويل اللازم لتطوير التنمية الصناعية في مصر، والاهتمام بالمنطقة الاقتصادية فى قناة السويس وكذا التكامل بين شركات القطاع العام وتوفير التمويل اللازم للنهوض لبعض الشركات المتوقفة، مما يؤدي إلى مساهمة هذه الشركات في الناتج المحلي.

كما ثمن النائب محمد مصطفى السلاب رئيس لجنة الصناعة رؤية وزارة الصناعة الجديدة مستبشرا بوجود مزيد من الأمل نحو النهوض بالصناعة المصرية، مشيرا إلى أن التراخيص الصناعية واجهت مشاكل عديدة خلال الفترة الماضية، قائلا: منذ تولي الوزارة الجديدة تم الموافقة على العديد من التراخيص، مطالبًا بتقليل رسوم التراخيص في إطار تشجيع الوزارة واهتمامها بالصناعة.

تفضيل المنتج المحلي في الصناعات

وأكد السلاب، أهمية تفضيل المنتج المحلي في الصناعات والتأكيد على ذلك خاصة في المؤسسات الحكومية والمدن الجديدة، مضيفًا أن لجنة الصناعة ستناقش إدخال تعديل تشريعي لتحقيق أفضلية للمنتج المحلي بناء على رغبة كثير من أصحاب الصناعات المصرية.

كما أكد ضرورة استغلال القدرات المتاحة بجميع المحافظات من خلال إنشاء مراكز ومدن صناعية على حسب الصناعات المتوفرة في كل محافظة، معربا عن ثقته الكبيرة في الوزارة الجديدة في استغلال الكوادر والطاقات البشرية وتدريبهم وتنمية قدراتهم.

الفريق كامل الوزير

وكان الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة قال خلال اجتماع اللجنة إن مستهدفات خطة وزارة الصناعة تتمثل في زيادة الإنتاج الصناعي، ورفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي، وتوفير من 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية.

وزارة الصناعة تستهدف تعزيز التعاون مع القطاع الخاص

وأكد الفريق كامل الوزير، في كلمته خلال الاجتماع أهمية التعاون مع القطاع الخاص.

وزارة الصناعة تستهدف ترشيد الواردات

وكشف الوزير، أهم أن أهم المحاور الاستراتيجية لخطة وزارة الصناعة، موضحا أنها تتمثل فى ترشيد الواردات وتوفير احتياجات السوق المحلي، وزيادة القاعدة الصناعية، وإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة.

حل أي مشكلات تواجه المصانع

وأكد كامل الوزير، أن أبرز الاسبقيات العاجلة للوزارة هي التصديق الفوري على أي قرارات تساهم في حل مشاكل المصانع، وطرح حوار مجتمعي مع أصحاب المصانع المتوقفة والعمل على إعادة تشغيلها.

تدشين منصة مصر الصناعية الرقمية

وأعلن كامل الوزير، تدشين منصة مصر الصناعية الرقمية التي تتيح للمستثمرين التقدم عبر المنصة مباشرة لتسهيل الإجراءات عليهم.

وتستكمل اليوم اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة برنامج الحكومة الجديدة بمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، اجتماعاتها اليوم الخميس للاستماع إلى وزراء الصناعة، وقطاع الأعمال العام، والانتاج الحربي.

لجنة دراسة برنامج الحكومة الجديدة تستمع إلى الوزراء اليوم

كما تستمع لجنة دراسة برنامج الحكومة الجديدة، في اجتماعها الثاني إلى وزراء النقل، الطيران المدني، والسياحة والآثار، وبمشاركة المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

لجنة دراسة برنامج الحكومة في انعقاد دائم

وأكد المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، رئيس اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة، أن اللجنة فى حالة انعقاد دائم لحين الانتهاء من أعمالها.

اجتماعات لجنة برنامج الحكومة لوضع حلول لمشكلات المواطنين

وأوضح أن هذه الاجتماعات المكثفة للجنة الخاصة بحضور الوزراء المعنيين تأتى فى سبيل الحرص على إيجاد حلول جذرية عاجلة لكل المشاكل، والتحديات التي تواجه الدولة على جميع المستويات، والعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين والنهوض بالاقتصاد الوطني، ومواجهة أى تحديات تواجه الدولة المصرية خارجيًّا وداخليًّا، من خلال خطط وأساليب علمية ومدروسة تستكمل بناء الجمهورية الجديدة.

وعقدت اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين الوكيل الأول للمجلس، اجتماعين أمس الأربعاء بحضور أعضاء اللجنة الخاصة، والمستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والاتصال السياسي.

وحضر الاجتماع الأول، الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

كما حضر الاجتماع الثاني، المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور أحمد فؤاد، وزير الثقافة.