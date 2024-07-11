بريطانيا تدرس تشديد قوانين حيازة القوس والنشاب لهذا السبب

تدرس السلطات البريطانية تشديد قوانين حيازة القوس والنشاب بعد مقتل 3 نساء، حيث لا يوجب القانون في بريطانيا استصدار ترخيص لامتلاك القوس والنشاب.

وقالت المحققة جاستين جنكينز من وحدة الجرائم الكبرى في بيدفوردشير وكامبريدج شير وهيرتفوردشاير: "بعد تحقيقات مكثفة، أمكن تحديد مكان المشتبه به ولا يجري البحث عن أي شخص آخر فيما يتعلق بالتحقيق في الوقت الراهن".

استصدار ترخيص لامتلاك القوس والنشاب

ولا يوجب القانون في بريطانيا استصدار ترخيص لامتلاك القوس والنشاب، لكن من غير القانوني حملها في الأماكن العامة دون عذر معقول.

وقالت حكومة حزب العمال الجديدة، التي تولت السلطة الأسبوع الماضي، إنها "ستنظر بسرعة" في نتائج المراجعة التي أطلقت مؤخرا حول ما إذا كان ينبغي تشديد الضوابط على امتلاك الأقواس.

كما قال نائب وزيرة الداخلية لشؤون الأمن في المملكة المتحدة دان جارفيس إن وزيرة الداخلية إيفيت كوبر "ستنظر بوضوح وباهتمام بالغين إلى ما حدث بالأمس- أحداث مدمرة - وستتبنى موقفا في المستقبل القريب".

وفي ديسمبر 2021، اقتحم مهاجم محتمل يحمل قوسا ونشابا مذخرا قلعة وندسور بعد أن حثه برنامج دردشة آلي يستخدم الذكاء الاصطناعي على قتل الملكة إليزابيث الثانية.