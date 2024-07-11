الخميس 11 يوليو 2024
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محافظات

رئيس جامعة المنيا ضمن أعضاء لجنة التعليم العالي لتقييم جامعة الغردقة

رئيس جامعة المنيا
رئيس جامعة المنيا ضمن أعضاء لجنة وزارة التعليم العالي 

 شارك الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، ضمن أعضاء  اللجنة المُشكلة من المجلس الاعلى للجامعات؛ لتقييم الإمكانيات المادية والبشرية لاستقلال فرع جامعة جنوب الوادي بالغردقة لتصبح جامعة مُستقلة وذلك فى ضوء اهتمام القيادة السياسية بالتوسع في إنشاء الجامعات الحكومية، وتوفير التخصصات المختلفة لخدمة أبناء المحافظات.

رئيس جامعة المنيا ضمن أعضاء لجنة وزارة التعليم العالي لتقييم جامعة الغردقة 

وأشار الدكتور عصام فرحات، إلى أن الزيارة تضمنت  جولات تفقدية بكليات فرع الغردقة، والاطلاع على البيانات الخاصة بالكليات، وامكانياتها المختلفة، بالإضافة إلى الزيارات الميدانية لكليات الجامعة، لإعداد تقرير شامل، تنفيذًا لتوجيهات وزارة التعليم العالي،  مضيفًا أن ذلك يأتي  في إطار اهتمام الدولة المصرية بتطوير منظومة التعليم، وتعزيز قدراته.

جامعة المنيا 

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وكان من ضمن أعضاء اللجنة المشاركين خلال هذه الزيارة ايضًا، الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الاسكندرية، والدكتور ايمن عثمان رئيس جامعة اسوان، بحضور الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور محفوظ عبد الستار، نائب رئيس الجامعة لشئون فرع الغردقة.

تجدر الإشارة إلى أن كليات فرع جامعة جنوب الوادي بالغردقة تضم كليات التربية، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والألسن، بالإضافة إلى قرارات إنشاء كليات السياحة والفنادق، وعلوم البحار والمصايد، وهندسة الطاقة، البترول والتعدين، فضلًا عن البرامج التعليمية بكل كلية.

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