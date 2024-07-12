الجمعة 12 يوليو 2024
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سياسة

لليوم الثالث، لجنة دراسة برنامج الحكومة تستكمل اجتماعاتها بالبرلمان

اجتماعات مناقشة برنامج
اجتماعات مناقشة برنامج الحكومة بمجلس النواب، فيتو

تواصل اليوم الجمعة اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة برنامج الحكومة الجديدة بمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، اجتماعاتها لليوم الثالث على التوالي، بحضور عدد من وزراء الحكومة.

 

وشهدت اجتماعات اللجنة أمس الخميس، الاستماع إلى وزراء الصناعة، وقطاع الأعمال العام، والانتاج الحربي.

 

لجنة دراسة برنامج الحكومة الجديدة تستمع إلى الوزراء 

كما استمعت لجنة دراسة برنامج الحكومة الجديدة، في اجتماعها الثاني إلى وزراء النقل، الطيران المدني، والسياحة والآثار، وبمشاركة المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

 

لجنة دراسة برنامج الحكومة في انعقاد دائم 

وأكد المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، رئيس اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة، أن اللجنة فى حالة انعقاد دائم لحين الانتهاء من أعمالها.

 

اجتماعات لجنة برنامج الحكومة لوضع حلول لمشكلات المواطنين 

وأوضح أن هذه الاجتماعات المكثفة للجنة الخاصة بحضور الوزراء المعنيين تأتى فى سبيل الحرص على إيجاد حلول جذرية عاجلة لكل المشاكل، والتحديات التى تواجه الدولة على جميع المستويات، والعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين والنهوض بالاقتصاد الوطني، ومواجهة أى تحديات تواجه الدولة المصرية خارجيًّا وداخليًّا، من خلال خطط وأساليب علمية ومدروسة تستكمل بناء الجمهورية الجديدة.

وعقدت اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، اجتماعين أول أمس الأربعاء بحضور أعضاء اللجنة الخاصة، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي.

وحضر الاجتماع الأول، الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وحضر الاجتماع الثاني، المستشار عدنان فنجري وزير العدل، الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور أحمد فؤاد، وزير الثقافة.

 

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