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اقتصاد

تراجع ملحوظ في مبيعات الأتوبيسات بمصر خلال النصف الأول من عام 2024

سيارات، فيتو
سيارات، فيتو

قدم تقرير جديد من مجلس معلومات سوق السيارات المصري (الاميك) نظرة شاملة على أداء سوق الأتوبيسات خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024، حيث سجلت مبيعات الأتوبيسات انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 30% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب التقرير، بلغ إجمالي مبيعات الأتوبيسات في الفترة من يناير إلى مايو 2024 نحو 2342 وحدة، مقارنة بـ 3346 وحدة تم بيعها في نفس الفترة من عام 2023.

ارتفاع مبيعات الأتوبيسات المستوردة وانخفاض الإنتاج المحلي

وكشف التقرير أيضًا عن اتجاهين متناقضين في السوق، حيث انخفض إنتاج الأتوبيسات المجمعة محليًا إلى 1251 وحدة خلال الفترة المذكورة، بانخفاض يصل إلى 52% مقارنة بالعام الماضي الذي شهد إنتاج 2615 وحدة. 

في المقابل، شهدت مبيعات الأتوبيسات المستوردة ارتفاعا بنسبة 49% ووصلت الي 1091 أتوبيس مقابل 731 أتوبيس في نفس الفترة من العام الماضي.

الميكروباص، فيتو

ترتيب مبيعات شركات فئة الأتوبيس بمصر

وأوضح تقرير مجلس معلومات السيارات،  ترتيب الشركات الأكثر مبيعًا في مصر في فئة الأتوبيس في أول 5 شهور من العام كالتالي:

1- تويوتا 1088 أتوبيس بحصة 46%.
2- شيفروليه 449 أتوبيس وحصة 19%.
3- كينج لونج 245 أتوبيس وحصة 10%.
4- جولدن دراجون 245 أتوبيس بحصة 10%.
5- مرسيدس MCV بحصة 4% وعدد 86 أتوبيس.
6- سوزوكي 83 أتوبيس وحصة 3.5%.
7- فوتون 60 مركبة وحصة 3% تقريبًا.
8- ميتسوبيشي 53 مركبة وحصة 2%.
9- فولفو 30 مركبة وحصة 1%.

أهم شركات الميكروباص في مصر

ترتيب مبيعات الميكروباص في 5 شهور بمصر:
1- تويوتا 442 ميكروباص.
2- كينج لونج 245 ميكروباص.
3- جولدن دراجون 245 ميكروباص.
4- فوتون 60 ميكروباص.

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