تقترب من 5 ملايين جنيه، أسعار ومواصفات سيارات BMW الفئة الرابعة

يستقبل السوق المصرى بعد أيام قليلة سيارات BMW الفئة الرابعة الجديدة موديل 2025، منتصف شهر يوليو الجارى، بعد حصولها على تصميم شبابى يجعل السيارة تتلائم مع الفتيات وشباب الجامعات، متاحة باصدارات مكشوفة كابروليه لأول مرة منذ فترة طويلة.

أسعار سيارات BMW الفئة الرابعة

وحدد الوكيل المحلى للعلامة التجارية BMW، أسعارها داخل السوق المصرى قبل طرحها بشكل رسمى ليصل نحو 4 ملايين و600 ألف جنيه ويلائم تكلفة السيارة التى تحتوى على العديد من التقنيات الحديثة الهائلة.

مواصفات محرك سيارات BMW الفئة الرابعة

زودت سيارات BMW بمحركات 4 سلندر سعة 2000 سي سي مع اثنين تيربو بقوة إجمالي 184 حصانا وعزم دوران 300 نيوتن متر وناقل حركة ستبترونيك 8 سرعات مع دواسات لنقل السرعة في عجلة القيادة.

ويمكن للسيارة التسارع من الثبات الي 100 كم في الساعة في 8.2 ثانية مع الوصول لسرعة قصوى تبلغ 236 كم في الساعة واستهلاك وقود 6.6 لتر لكل 100 كم.