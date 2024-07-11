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نائب مدير التأمين الصحي بالشرقية يتفقد عيادة الغزل بالزقازيق

نائب المديرالتأمين
نائب المديرالتأمين الصحى بالشرقيةيفاجئ عيادة الغزل بالزقازيق

قام الدكتور محمد أبوهاشم  نائب مدير فرع التأمين الصحي بالشرقية بزيارة مفاجئة إلى عيادة الغزل بمدينة الزقازيق يصاحبه الدكتور محمد عثمان مدير إدارة المعامل بالفرع.

مدير فرع التأمين الصحي بالشرقية يجتمع بتمريض المستشفيات

زيارة عيادة الغزل، فيتو

المرور المفاجئ على عيادة الغزل بالزقازيق 

كما قام بالمرور المفاجئ على عيادة الغزل بالزقازيق تابع أبوهاشم سير العمل وتواجد العاملين وانتظام تأدية الخدمة الطبية المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي المترددين على العيادة. 

زيارة عيادة الغزل، فيتو

الأدوية والمستلزمات للمرضى المترددين 

كما قام بالاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات للمرضى المترددين على العيادة كما شدد إدارة العيادة بمعاملة المرضى معاملة حسنة وتسهيل إجراءات تلقيهم الخدمة والاستماع لهم وحل مشاكلهم والعمل على زيادة التخصصات الغير متوفرة بالعيادة.

اجتماع مدير فرع التأمين الصحى برئيسات تمريض المناطق بالشرقية

زيارة عيادة الغزل -فيتو

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التامين الصحى بالشرقية نائب المدير الدكتور محمد ابوهاشم الدكتور محمد عثمان مدير ادارة المعامل زيارة مفاجئة المترددين على العيادة

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