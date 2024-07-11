نائب مدير التأمين الصحي بالشرقية يتفقد عيادة الغزل بالزقازيق
قام الدكتور محمد أبوهاشم نائب مدير فرع التأمين الصحي بالشرقية بزيارة مفاجئة إلى عيادة الغزل بمدينة الزقازيق يصاحبه الدكتور محمد عثمان مدير إدارة المعامل بالفرع.
المرور المفاجئ على عيادة الغزل بالزقازيق
كما قام بالمرور المفاجئ على عيادة الغزل بالزقازيق تابع أبوهاشم سير العمل وتواجد العاملين وانتظام تأدية الخدمة الطبية المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي المترددين على العيادة.
الأدوية والمستلزمات للمرضى المترددين
كما قام بالاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات للمرضى المترددين على العيادة كما شدد إدارة العيادة بمعاملة المرضى معاملة حسنة وتسهيل إجراءات تلقيهم الخدمة والاستماع لهم وحل مشاكلهم والعمل على زيادة التخصصات الغير متوفرة بالعيادة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.