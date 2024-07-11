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اجتماع مدير فرع التأمين الصحى برئيسات تمريض المناطق بالشرقية

اجتماع مديرفرع التامين
اجتماع مديرفرع التامين الصحى برئيسات تمريض المناطق بالشرقية

 عقد الدكتور رضا الديب مدير عام فرع التأمين الصحى بالشرقية، اجتماعا مع رئيسات تمريض المناطق والعيادات حيث رحب بالحضور وأشاد بأدائهم خلال الفترة السابقة وتمنى منهن المزيد فى المرحلة القادمة

اجتماع رئيسات التمريض -فيتو

مدير فرع التأمين الصحي بالشرقية يجتمع بتمريض المستشفيات

ورشة عمل عن حساب مؤشرات الاداء التمريضى 

 وتم عرض سلبيات المرور على الوحدات عن الشهر السابق، كما تم عمل ورشة عمل عن كيفية حساب مؤشرات الأداء التمريضى الشهرى وقد قامت مس هناء عبد العظيم رئيس تمريض عيادة العاشر بعرض تقديمى عن الأداء بالعيادة 

اجتماع رئيسات التمريض -فيتو

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عرض تقديمى عن أداء التمريض بالعيادة 

 وأيضا قامت مس أزهار صبرى رئيس تمريض عيادة ابوكبير بعرض تقديمى عن الأداء بالعيادة وذلك فى حضورالدكتورة داليا عيد مدير المكتب الفنى بالفرع وهالة حسنى مدير التمريض بالفرع  والدكتورة يسرية عطية مسئول تمريض العيادات بالفرع بمحافظة الشرقية 

اجتماع رئيسات التمريض -فيتو

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قاعة الاجتماعات الفترة السابقة المرحلة القادمة اشاد بادائهم رحب بالحضور الدكتور رضا الديب مدير عام فرع التأمين الصحى محافظة الشرقية

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