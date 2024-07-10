تكليف الدكتورة هبة الأصولي مديرا لدار أوبرا دمنهور

قررت الدكتورة لمياء زايد رئيس دار الأوبرا المصرية، تكليف الدكتورة هبة الأصولي بمنصب مدير دار أوبرا دمنهور بمحافظة البحيرة.

حققت المركز الأول لدي المسابقة العلمية الثالثة عشرة بأكاديمية البحث العلمي

وشغلت الدكتورة هبة الأصولي وظيفة مسؤولا للإعلام بدار أوبرا دمنهور ومحاضر مركزي لدى وزارة الثقافة المصرية، وحصلت على دكتوراه في الآداب لقسم الاجتماع بجامعة طنطا، وحققت المركز الأول لدى المسابقة العلمية الثالثة عشرة بأكاديمية البحث العلمي.

كما اجتازت دورة الدراسات الإستراتيجية والأمن القومي بأكاديمية ناصر العسكرية الدولية، ودورة تأهيل الكوادر الشبابية للقيادة للمجالس النيابية والمحلية في المجلس القومي للشباب.

الملك فؤاد الأول من وضع حجر أساس المبنى

يذكر أن دار أوبرا دمنهور، وضع الملك فؤاد الأول حجر أساس المبنى الذي كان يشمل مسرح وسينما ومكتبة عام 1930، وأطلق علي القسم الغربي من المبنى أولا "سينما وتياترو فاروق" قبل أن يتغير الاسم إلى "سينما البلدية" بقرار المجلس البلدي عام 1952 وظل يحمل هذا الاسم حتى عام 1977 ليطلق عليه "سينما النصر الشتوي" التسمية المعروفة حتى الآن، ومسرح أوبرا دمنهور تحفة معمارية رائعة تضاف إلى مصاف الأعمال المعمارية والفنية الخالدة التي تزخر بها مصر بصفة عامة ومدينة دمنهور بصفة خاصة حيث تميز المسرح مجموعة فريدة من العناصر الزخرفية والهندسية والمعمارية الرائعة والتي حوت في طياتها الأصول الإسلامية.