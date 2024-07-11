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رياضة

كولر يرحب برحيل محمود متولي في ميركاتو الصيف

محمود متولي مدافع
محمود متولي مدافع الأهلي

الأهلي، رحب مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برحيل محمود متولي مدافع الفريق في ميركاتو الصيف القادم خاصة بعد التعاقد مع يوسف أيمن حافظ مدافع الدحيل القطري بجانب الاقتراب من مدافع آخر محلي. 

كما يضع مسؤولو الأهلي الرتوش الأخيرة على صفقة إعارة أليو ديانج لاعب الفريق إلي نادي الخلود السعودي بداية من الموسم القادم لمدة موسم واحد فقط مقابل 600 ألف دولار مع وضع بند في العقد يسمح بشراء اللاعب بشكل نهائي. 

وحرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي علي تدعيم لاعبي الأهلي والجهاز الفني من خلال اتصال هاتفي مع خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي وذلك قبل صدام بيراميدز الهام غدا في اطار منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز. 

واستقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تشكيل الفريق استعدادا لمباراة بيراميدز المقرر لها غدا الجمعة في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز حيث بات من المنتظر أن يبدأ الفريق بالتشكيل التالي: 

في حراسة المرمى، محمد الشناوي

 خط الدفاع، كريم فؤاد ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني.

 خط الوسط، إمام عاشور، ومروان عطية وأكرم توفيق.

 خط الهجوم، حسين الشحات وأحمد عبد القادر ووسام أبوعلي.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لمباراة بيراميدز المقرر لها غدا الجمعة حيث يدخل الأهلي معسكر مغلق اليوم استعدادا للمباراة. 

ويستعد النادي الأهلي للمواجهة المرتقبة أمام بيراميدز يوم الجمعة المقبل الموافق 12 من شهر يوليو الجاري ضمن المباراة المؤجلة من الجولة 14 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز والقناة الناقلة 

وتنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز في التاسعة مساء غدا الجمعة وتنقل عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.  

أرقام الأهلي في الدوري الممتاز بالموسم الحالي  

ويتواجد النادي الأهلي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 57 نقطة، حيث خاض 23 مباراة حتى الآن، استطاع تحقيق الفوز في 18 مباراة وتعادل في 3 وخسر في مواجهتين.

الأكثر تسجيلا للأهداف وثاني أقوى خط دفاع  

ويعد لاعبو النادي الأهلي الأكثر تسجيلا للأهداف خلال الموسم الحالي حتى الآن حيث استطاعوا تسجيل 54 هدفا.

أما على مستوى الدفاع يصنف المارد الأحمر كثاني أقوى خط دفاع في الدوري بعدما تلقت شباكه 20 هدفا. 

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