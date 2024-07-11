الخميس 11 يوليو 2024
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حوادث

مصرع شاب دهسه أتوبيس بالجيزة

محكمة
محكمة

يحقق المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث مركز أوسيم مع سائق أتوبيس نقل خاص دهس شاب في العقد الثاني من عمره أثناء سيره على الطريق، أمام مدرسة صيدا الابتدائية بدائرة المركز، ويواصل رجال المباحث تفريغ الكاميرات الموجودة بمحيط الحادث وجمع المعلومات والتحريات حول الواقعة.

وكان رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، تلقى بلاغ بالحادث وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن أتوبيس اصطدم بدراجة بخارية، مما أسفر عن مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

وتم القبض على سائق الأتوبيس، ونقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، وجاري تحرير محضرا بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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