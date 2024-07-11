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محافظات

رئيس حي شرق الإسكندرية: إزالة 143 إشغال طريق وتحصيل 15 ألف جنيه غرامات فورية

حملة مكبرة بطريق
حملة مكبرة بطريق الجيش

قال اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق بالإسكندرية، أنه خلال حملة مكبرة بطريق الجيش بنطاق الحي، تم التحفظ على ٧٨ حالة إشغال عبارة عن ١٣ حالة إشغال هالك، والتحفظ على ٦٥ حالة إشغال متنوع، وتحصيل ١٥ ألف جنيه غرامات فورية.

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وأوضح حبيب خلال الحملة التي جاءت بحضور النقيب محمود مختار رئيس وحدة مرافق شرق، ومديري إدارات رخص المحلات وإشغال الطريق ومعاونيه، تم المرور بطريق الكورنيش من الإقبال حتى الدلتا بالاتجاهين. 

 وشدد على استمرار حملات رفع الإشغالات فى جميع أنحاء الحي، لتوفير شوارع آمنة ونظيفة للمواطنين، ومنع أصحاب المحلات من استخدام الأرصفة المخصصة للمشاة.

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الاسكندرية حي شرق الفريق أحمد خالد حسن

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