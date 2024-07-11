الشركة المتحدة تطلق قناة U live لتغطية فعاليات مهرجان العلمين على الهواء مباشرة

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قناة مخصصة لعرض فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية.

قناة المتحدة لايف

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إطلاق “المتحدة لايف U LIVE” وذلك بالتزامن مع بدء عدد من فعاليات الدورة الثانية لمهرجان العلمين والذي يحمل شعار "العالم علمين 2024."

وانطلقت القناة الجديدة على تردد 11785 رأسي باسم قناة U LIVE وتستمر القناة في العمل حتي نهاية المهرجان في نهاية شهر أغسطس القادم.

وتقدم القناة تغطية حية على مدار الساعة للفاعليات الفنية والرياضية والثقافية المختلفة لمهرجان العلمين، بجانب البث المباشر من أماكن مختلفة من مدينة العلمين، لتسليط الضوء الأماكن السياحية المختلفة في المدينة.