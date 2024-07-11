الخميس 11 يوليو 2024
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محافظات

رفع الرايات الخضراء والصفراء على شواطئ الإسكندرية

شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية

شهدت شواطئ الإسكندرية، اليوم الخميس، إقبالا متوسطا  من قبل المواطنين وزوار المحافظة.

 وأقبلت الأسر بصحبة أبنائها على كافة الشواطئ بشرق ووسط المحافظة، للاستمتاع بطقس المدينة الساحلية، وتناول الأطعمة والمشروبات وسط ترقب من مسئولى الشواطئ والمراقبين والعاملين بها لمنع أي حالات للغرق بين المواطنين.

وحرص مسئولو الشواطئ على إجراء جولات ميدانية بالشاطئ، لمتابعة الالتزام من العاملين وفرض التعليمات المنصوص عليها، بالإضافة إلى التشديد على عدم إلقاء القمامة والحفاظ على المظهر الجمالى الشواطئ فى الإسكندرية.

 

وحرص أهالي المحافظة على الاستمتاع بطقس المدينة الساحلية بكافة الشواطئ واصطحاب المأكولات والمشروبات لقضاء يوم ترفيهي بصحبة أبنائهم، وسط تواجد مسئولي الشواطئ والمراقبين والعاملين بها.

وأكدت إدارة السياحة والمصايف بالإسكندرية في بيان، أن شواطئ القطاع الشرقي رفعت الرايات الخضراء بينما شواطئ القطاع الغربي رفعت الرايات الصفراء. 

وأضافت إدارة السياحة والمصايف في بيان لها ان نسب إشغال القطاع الغربي والعجمى تراوحت نسب الإشغال فى الساعات الأولي للصباح تصل إلى ٢٥ % مشيرا إلى أن شواطئ القطاع الشرقى سجلت نسبة الأشغال بها ٤٠ % والإلتزام بالسباحة فى الاماكن الآمنه المحددة من منظومة الإنقاذ والتأكد من منع نزول البدالات وكذلك التأكد من سلامة الخطوط العائمة موضحا أن نسب الإشغال تراوحت نسب الإشغال في الساعات الأولى للصباح ما بين ٤٠% إلى ٦٠%.

ونبهت إدارة السياحة والمصايف برئاسة الدكتور محمد عبد الرازق المصطافين باتباع بعض التعليمات والإرشادات التي منها الإبلاغ عن المطالبة بدفع الاكراميات إلى جانب الاستماع إلى تعليمات فريق الإنقاذ وعمل برج المراقبة حتى لا يتسبب فى حالات غرق. 

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