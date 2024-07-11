تحرير 31 ألف مخالفة مرورية متنوعة على الطرق خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم بمختلف المحافظات.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 31588 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 1664 مخالفة السير بدون تراخيص، 23 دراجة نارية مخالفة، 12221 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 11 مخالفة موقف عشوائى، 1299 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، 5 مخالفات شروط التراخيص، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية؛تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.