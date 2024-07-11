سقوط عنصر إجرامى بحوزته حشيش وشابو بـ 6.5 مليون جنيه فى شبرا 

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، فى ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة عنصر إجرامى بالقاهرة، تقدر قيمتها المالية بـ 6.5 مليون جنيه تقريبًا.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن القاهرة قيام (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بالاتجار فى المواد المخدرة، متخذًا من دائرة قسم شرطة شبرا بمحافظة القاهرة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة القسم، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 75 كيلو جرام – كمية لمخدر الآيس "شابو" وزنت كيلو جرام – سلاح أبيض – ميزان حساس) وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (6,500 مليون جنيه تقريبًا) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.



جاء ذلك استمرارًا للضربات الأمنية المتواليةً لمتجرى المواد المخدرة، وإدراكًا من وزارة الداخلية بخطورة ما يمثله ذلك النشاط الإجرامى على المجتمع وخاصةً النشء حمايةً لهم من الوقوع فى براثن الإدمان.