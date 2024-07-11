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حوادث

ضبط 14 طن دقيق في حملات تموينية خلال 24 ساعة

ضبط 14 طن دقيق
ضبط 14 طن دقيق

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

 

حملات تموينية خلال 24 ساعة

 

وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالي 14 طن دقيق أبيض وبلدي مدعم.

 

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يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

 

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البيع بأزيد من السعر المقرر الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ازيد من السعر أجهزة وزارة الداخلية الرقابة على الأسواق المخابز السياحية الحرة جهود أجهزة وزارة الداخلية

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