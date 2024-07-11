كوبا أمريكا 2024، خاميس رودريجيز يتفوق على ميسي

كوبا أمريكا 2024، واصل النجم الكولومبي خاميس رودريجيز توهجه في النسخة الحالية لبطولة كأس أمريكا الجنوبية لكرة القدم “كوبا أمريكا 2024”، بعدما قاد بلاده للصعود لنهائي البطولة على حساب منتخب أوروجواي.

وفاز منتخب كولومبيا 1 / صفر على نظيره الأوروجواياني في الدور قبل النهائي للمسابقة القارية، المقامة حاليا في الولايات المتحدة.

وصنع خاميس هدف منتخب كولومبيا الوحيد الذي أحرزه زميله جيفرسون ليرما في مرمى أوروجواي خلال اللقاء، الذي جرى بملعب بنك أوف أمريكا بمدينة شارلوت صباح اليوم الخميس.

خاميس رودريجيز ينفرد بالرقم القياسي

وانفرد خاميس بالرقم القياسي لأكثر اللاعبين صناعة للأهداف في نسخة واحدة بالمسابقة منذ عام 2011، بعدما صنع 6 تمريرات حاسمة في النسخة الحالية، متفوقا على الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي صنع 5 أهداف لزملائه خلال النسخة الماضية (كوبا أمريكا 2021)، وفقا للموقع الإلكتروني الرسمي للبطولة.

وكان خاميس صنع هدفين خلال فوز كولومبيا 2 / 1 على باراجواي، وهدفا في فوز الفريق 3 / صفر على كوستاريكا بمرحلة المجموعات في كوبا أمريكا 2024، قبل أن يقدم تمريرتين حاسمتين أثناء فوز فريق المدرب الأرجنتيني نيستور لورينزو الكاسح 5 / صفر على بنما في دور الثمانية.



ومازالت الفرصة مواتية أمام خاميس، الذي يلعب في صفوف ساو باولو البرازيلي، لتعزيز رقمه القياسي، حال قيامه بأي تمريرات حاسمة أخرى خلال المباراة النهائية للبطولة بين كولومبيا والأرجنتين، صباح الإثنين المقبل بتوقيت القاهرة.

ويسعى خاميس لقيادة منتخب كولومبيا للتتويج بلقبه الثاني في كوبا أمريكا، بعد التتويج بنسخة 2001.