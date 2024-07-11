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رياضة

عدد لقاءات الأرجنتين وكولومبيا في كوبا أمريكا قبل نهائي 2024

الأرجنتين وكولومبيا
الأرجنتين وكولومبيا

كوبا أمريكا 2024، التقى منتخب الأرجنتين وكولومبيا في 15 مناسبة، خلال تاريخ بطولات كوبا أمريكا، وذلك قبل نهائي البطولة الجارية حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفاز منتخب الأرجنتين في 7  مباريات، بينما فازت كولومبيا ثلاث مرات وتعادلا في 5 مباريات خلال تاريخ كوبا أمريكا.

 

تاريخ مواجهات الأرجنتين وكولومبيا

 وتتفوق الأرجنتين في المواجهات المباشرة على كولومبيا، بعدما خاضا 42 مباراة، فازت الأرجنتين في 22 منها، مقابل 9 هزائم و11 تعادلا.

 

ويلتقي منتخب كولومبيا مع الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا 2024 والمقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

موعد مباراة الأرجنتين وكولومبيا في نهائي كوبا أمريكا 2024

تنطلق صافرة مباراة الأرجنتين وكولومبيا في نهائي كوبا أمريكا 2024 في الثالثة من فجر يوم الإثنين المقبل الموافق 15 يوليو 2024، بتوقيت القاهرة.

ويقام نهائي كوبا أمريكا على ملعب هارد روك في مدينة ميامي بلفوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية، ويتسع الملعب لـ 65 ألف مشجع وتقام عليه مباريات كرة القدم الأمريكية وكذلك بطولة ميامي للتنس.

 

 

وتأهل منتخب الأرجنتين بالفوز على كندا بنتيجة 2-0 في المربع الذهبي، فيما فاز منتخب كولومبيا بصعوبة بنتيجة 1-0 على أوروجواي.


ويلتقي منتخبا كولومبيا والأرجنتين في مباراة نهائية للمرة الأولي في تاريخ مواجهات المنتخبين.

 

ويأمل منتخب الأرجنتين حصد اللقب القاري السادس عشر والانفراد بالرقم القياسي والحفاظ على لقبه، فيما يأمل منتخب كولومبيا لحصد اللقب للمرة الثانية في تاريخه.

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