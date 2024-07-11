مجزرة في المدرجات، مشاجرة بالأيدي بين نونيز وجماهير كولومبيا، وكونميبول يحقق (فيديو)

ذهب داروين نونيز، نجم منتخب أوروجواي، ونحو عشرة من زملائه في الفريق، إلى المدرجات حيث تشاجروا مع مشجعي منتخب كولومبيا، عقب مباراة الفريقين ببطولة كأس أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا 2024)، قبل تدخل أفراد الأمن لاستعادة النظام، وفقا لتقرير صحفي.

وصعد منتخب كولومبيا للمباراة النهائية في البطولة المقامة حاليا بالولايات المتحدة، عقب فوزه 1 / صفر على أوروجواي في الدور قبل النهائي مساء أمس الاربعاء بالتوقيت المحلي (صباح اليوم الخميس بتوقيت جرينتش) على ملعب (بنك أوف أمريكا) بمدينة تشارلوت الأمريكية.

شجار عنيف بين داروين نونيز وأحد مشجعي منتخب كولومبيا 😰😳pic.twitter.com/sIZL0M68ZW — EPL World (@EPLworld) July 11, 2024

وعقب انتهاء اللقاء، أظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لاعبي منتخب أوروجواي يتسلقون للمدرجات ويتبادلون اللكمات مع جماهير كولومبيا.

وأعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول)، الذي تقام البطولة القارية تحت رعايته، أنه يحقق في الواقعة.

ونقل الموقع الإلكتروني الرسمي لشبكة (إي إس بي إن) العالمية تصريحات لخوسيه خيمينز، قائد منتخب أوروجواي، حيث قال إن اللاعبين كانوا يحاولون الدفاع عن عائلاتهم.

🚨



داروين نونيز يواسي أحد أطفاله بعد أن اضطر بنفسه القتال مع المشجعين الكولومبيين بسبب عدم وجود أمن وإحضار عائلته إلى الملعب. pic.twitter.com/zhPGnDa4RK — EPL World (@EPLworld) July 11, 2024

وأضاف خيمينيز في البث الرسمي للمباراة: "دعني أقول شيئا قبل أن يقاطعوا كلامك، لأنهم لن يسمحوا لنا بالتحدث عبر الميكروفون، ولا يريدون مني أن أقول أي شيء عما يحدث، لكن هذه كارثة".

وتابع اللاعب الأوروجواياني: "أرجوكم توخوا الحذر، عائلاتنا في المدرجات، وهناك أطفال صغار حديثو الولادة. لقد كانت كارثة. لم تكن هناك شرطة وكان ينبغي علينا الدفاع عن عائلاتنا".

وضرب منتخب كولومبيا، الذي يحلم بالتتويج باللقب للمرة الثانية بعد نسخة عام 2001، موعدا في المباراة النهائية مع نظيره الأرجنتيني حامل اللقب، في حين يلعب منتخب أوروجواي مباراة تحديد صاحب المركز الثالث مع منتخب كندا.