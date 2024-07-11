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رياضة

بايرن ميونخ يضم البرتغالي جواو بالينيا

باولينيا،فيتو
باولينيا،فيتو

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني تعاقده مع البرتغالي جواو بالينيا بعقد لمدة أربع سنوات حتى يونيو 2028. 

ونجح بايرن في ضم اللاعب مقابل 50 مليون يورو بالإضافة إلى المكافآت ليكون ثاني صفقات الفريق البفاري بعد ضم أوليسه لاعب كريستال بالاس.

وسيلعب بالينيا تحت قيادة المدير الفني الجديد للبايرن فينسنت كومباني الذي تولى المهمة بشكل رسمي بداية الموسم المقبل.

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وكان بايرن ميونخ على وشك التعاقد مع اللاعب البرتغالي في العام الماضي لكن الصفقة توقفت بسبب اعتراض فولهام على إتمامها في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات لأنهم لم يعثروا على بديل.

وكان بايرن ميونخ قد تعاقد بالفعل مع المدافع الياباني هيروكي إيتو من شتوتجارت وصيف الدوري الألماني.

كما عاد الثنائي المعار يوسيب ستانيشيتش من باير ليفركوزن الفائز بلقب الدوري الألماني، والمهاجم أريجون إبراهيموفيتش من فروزينوني الإيطالي.

ويتطلع بايرن ميونخ تحت قيادة مدربه الجديد فينسنت كومباني لتجاوز كبوة أول موسم صفري دون ألقاب منذ 2012.

وسيبدأ الفريق تدريباته للموسم الجديد في يوم 15 يوليو الجاري.

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