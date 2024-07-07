صديق رونالدو يخضع للكشف الطبي في بايرن مونيخ تمهيدًا للانتقال لصفوفه

اقترب نادي بايرن ميونخ الألماني من إتمام صفقة برتغالية ضمن الميركاتو الصيفي الجاري، بناء على رغبة المدير الفني البلجيكي فينسينت كومباني.

نجم البرتغال ينضم لبايرن ميونخ

وإلى جانب الجناح الفرنسي مايكل أوليز، بات لاعب الوسط البرتغالي جواو بالينيا قريبا من الانضمام لنادي بايرن ميونخ.

وذكرت قناة سكاي التليفزيونية أن بالينيا خضع للاختبارات الطبية في ميونخ أمس السبت بعد خروج منتخب بلاده من بطولة يورو 2024.

ولم يصدر النادي البافاري أي تأكيد رسمي على صحة هذه التقارير.

قيمة انتقال بالينيا إلى بايرن ميونخ

ومن المنتظر أن ينضم بالينيا "28 عاما" من فولهام الإنجليزي مقابل 46 مليون يورو إضافة لحوافز مالية.

وكان بايرن ميونخ على وشك التعاقد مع اللاعب البرتغالي في العام الماضي لكن الصفقة توقفت بسبب اعتراض فولهام على إتمامها في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات لأنهم لم يعثروا على بديل.

وكان بايرن ميونخ قد تعاقد بالفعل مع المدافع الياباني هيروكي إيتو من شتوتجارت وصيف الدوري الألماني.

كما عاد الثنائي المعار يوسيب ستانيشيتش من باير ليفركوزن الفائز بلقب الدوري الألماني، والمهاجم أريجون إبراهيموفيتش من فروزينوني الإيطالي.

ويتطلع بايرن ميونخ تحت قيادة مدربه الجديد فينسنت كومباني لتجاوز كبوة أول موسم صفري دون ألقاب منذ 2012.

وسيبدأ الفريق تدريباته للموسم الجديد في يوم 15 يوليو الجاري.