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رياضة

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة بيراميدز

كولر المدير الفني
كولر المدير الفني للأهلي

 استقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تشكيل الفريق استعدادا لمباراة بيراميدز المقرر لها غدا الجمعة، في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز حيث بات من المنتظر أن يبدأ الفريق بالتشكيل التالي: 

في حراسة المرمى، محمد الشناوي

 خط الدفاع، كريم فؤاد ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني.

 خط الوسط، إمام عاشور، ومروان عطية وأكرم توفيق.

 خط الهجوم، حسين الشحات وأحمد عبد القادر ووسام أبوعلى.

 

 ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لمباراة بيراميدز المقرر لها غد الجمعة حيث يدخل الأهلي معسكر مغلق اليوم استعدادا للمباراة. 

ويستعد النادي الأهلي للمواجهة المرتقبة أمام بيراميدز يوم الجمعة المقبل الموافق 12 من شهر يوليو الجاري ضمن المباراة المؤجلة من الجولة 14 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

 

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز والقناة الناقلة 

 وتنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز في التاسعة مساء غدا الجمعة وتنقل عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.  

 

أرقام الأهلي في الدوري الممتاز بالموسم الحالي  

ويتواجد النادي الأهلي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 57 نقطة، حيث خاض 23 مباراة حتى الآن، استطاع تحقيق الفوز في 18 مباراة وتعادل في 3 وخسر في مواجهتين.

 

الأكثر تسجيلا للأهداف وثاني أقوى خط دفاع  

ويعد لاعبو النادي الأهلي الأكثر تسجيلا للأهداف خلال الموسم الحالي حتى الآن حيث استطاعوا تسجيل 54 هدفا.

أما على مستوى الدفاع يصنف المارد الأهلي كثاني أقوى خط دفاع في الدوري بعدما تلقت شباكه 20 هدفا. 

 

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