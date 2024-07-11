من بوابة إسبانيا، هاري كين يحلم بالقضاء على لعنة منصات التتويج

يورو 2024، يقود هاري كين قائد منتخب إنجلترا أحلام بلاده لتحقيق بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024” عندما يواجه منتخب إسبانيا في المباراة النهائية.

ومن المقرر أن تقام مباراة إسبانيا وإنجلترا الأحد المقبل، وتنطلق صافرتها في الـ10 مساء بتوقيت القاهرة.

لعنة النهائيات

وعلى مدار مسيرته في الملاعب مع فرق والمنتخبات المستوى الأول التي بدأت في 2009، لم يحقق هاري كين أي لقب محلي أو قاري أو دولي.

كما لم ينجح كين في تحقيق الفوز بأي مباراة نهائية على مدار مسيرته ويحلم بالقضاء على تلك اللعنة يوم الأحد المقبل.

وسبق لكين أن خسر مع منتخب إنجلترا نهائي بطولة يورو 2020 التي أقيمت في إنجلترا أمام منتخب إيطاليا بركلات الترجيح.

وسجل هاري كين 3 أهداف في يورو 2024 ضد فرق الدنمارك وسلوفينيا وهولندا.

تاريخ مواجهات إسبانيا وإنجلترا

ويتفوق منتخب إسبانيا تاريخيًا على منتخب إنجلترا حيث فاز الماتادور 13 مرة بينما فاز منتخب إنجلترا 10 مرات تعادلًا 4 مرات.

وتُعد هذه المباراة هي الأولى التي تجمع منتخبي إنجلترا وإسبانيا في نهائي بطولة أمم أوروبا.

وحسم منتخب إنجلترا بطاقة التأهل لنهائي كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024”، بعد الفوز على منتخب هولندا بنتيجة (2-1) في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب "سيجنال إيدونا بارك" ضمن الدور قبل النهائي.

إسبانيا وإنجلترا، فيتو

وسجل تشافي سيمونز الهدف الأول لمنتخب هولندا في شباك إنجلترا في الدقيقة 7 عن طريق تصويبة صاروخية، فيما تعادل هاري كين للإنجليز في الدقيقة 18 عن طريق ركلة جزاء، قبل أن يسجل أولى واتكينز الهدف الثاني في الدقيقة 90.

وكان منتخب إسبانيا قد تأهل إلى نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية بعد الفوز على منتخب فرنسا بهدفين مقابل هدف في الدور قبل النهائي.

وتأهل منتخب إنجلترا إلى منافسات الدور نصف النهائي من البطولة الأوروبية عقب فوزه على سويسرا بركلات الترجيح.