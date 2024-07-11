البورصة المصرية، حركة مؤشر الذهب في تداولات سوق المال

مؤشر الذهب، استقر مؤشر أسعار الذهب في البورصة المصرية اليوم الخميس 11 يوليو 2024، حيث ترصد “ فيتو ” لحظيا وعلى مدار الساعة آخر تطورات مؤشر العملة الصفراء على موقع البورصة المصرية، ليسجل جرام الذهب، عيار 24 نحو 3685 جنيها للعرض، وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 3630 جنيها للطلب.

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وتنشر “فيتو” أسعار الذهب بحركة التعاملات داخل موقع البورصة المصرية:

مؤشرات الذهب، فيتو

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل جرام الذهب عيار 24 على نحو 3685 جنيها للعرض.

سجل جرام الذهب عيار 24 على نحو 3630 جنيها للطلب.

ويمكنك معرفته يوميًّا من خلال الموقع الرسمي للبورصة المصرية من هنــــــــــــــــا.

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مؤشر الذهب، فيتو

الاستثمار في الذهب يحظى بشعبية كبيرة في سوق المال المصري

الاستثمار في الذهب يحظى بشعبية كبيرة في سوق المال المصري، وهذا نتيجة المكاسب الكبيرة التي يحققها للمستثمرين خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى أنه يتميز بدرجة عالية من الأمان مما يجعله الملاذ الآمن للراغبين في الاستثمار، ولذلك فإنه مع توقع انخفاض أسعار الفائدة مرة أخرى العام الجارى 2024 فقد أصبح الذهب احتمالا أكثر جاذبية.

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