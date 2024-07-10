عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، صباح اليوم الأربعاء، باقتحام عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
جولات استفزازية في المسجد الأقصى
وقالت وكالة "وفا" نقلا عن شهود عيان، إن عشرات المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في المسجد الأقصى وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.
قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية
وأضافت أن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية في البلدة القديمة من مدينة القدس، ونشرت عناصرها عند بوابات الأقصى، وفرضت قيودا على دخول المصلين الفلسطينيين.
في غضون ذلك، قالت وسائل إعلام فلسطينية إن قوات الاحتلال نفذت اقتحامات واسعة بالضفة الغربية، وداهمت محالا تجارية ومشاتل زراعية وصادرت أسمدة، عرف منها: طولكرم وبلدتي عتيل وعلار وضاحية ذنابة بالمدينة، ومخيم عين السلطان بأريحا، وحلحول شمال الخليل، وسردا شمال رام الله، وبلدتي القبيبة وبدو بالقدس، ومدينة سلفيت.
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