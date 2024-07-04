الخميس 04 يوليو 2024
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ثقافة وفنون

إقامة معرض "فلوروسكوبي" لياسمين حسين بمركز كرمة بن هانئ الأربعاء المقبل

معرض فلوروسكوبي،
معرض فلوروسكوبي، فيتو

أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش وبرعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو، عن إقامة معرض للفنانة ياسمين حسين بمركز كرمة بن هانئ الثقافي يوم الأربعاء المقبل الموافق 10 يوليو الجاري.

وأكد القطاع أنه من المقرر إقامة معرض "فلوروسكوبي" للفنانة ياسمين حسين في تمام الساعة الـ 7 من مساء يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو الجاري بمركز كرمة بن هانئ الثقافي بمتحف أحمد شوقي، وذلك على أن يستمر المعرض حتى 20 يوليو الجاري.

وأشار قطاع الفنون التشكيلية إلى أن مواعيد عمل متحف أحمد شوقي الذي من المقرر أن يقام به المعرض هي يوميًا من الساعة الـ 9 صباحًا وحتى الساعة الـ 9 مساءً عدا يومي الجمعة والإثنين.

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قطاع الفنون التشكيلية وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو الدكتور وليد قانوش اسمين حسين مركز كرمة بن هانئ معرض “فلوروسكوبي”

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