Inside Out 2 أعلى أفلام شركة بيكسار تحقيقًا للأرباح

Inside Out 2، حقق فيلم "INSIDE OUT 2" أكثر من 1.217 مليار دولار، إيرادات في شباك التذاكر بعد ٣ أسابيع فقط، من عرضه في صالات السينما، وبذلك يصبح أعلى أفلام شركة بيكسار تحقيقًا للأرباح في شباك التذاكر على الإطلاق.

وحصل فيلم Inside Out 2، على تقييم 91%، على موقع التقييمات الأشهر في العالم 'Rotten Tomatoes'، وذلك بالتزامن مع أولى أيام عرضه 13 يونيو 2024.

تفاصيل الجزء الثاني من فيلم Inside Out 2

ويعود فيلم "Inside Out 2"، بعد نجاح الجزء الأول عام 2015، ليصحبنا داخل رأس الطفلة رايلي بعد دخولها المدرسة الثانوية.

ويكشف لنا عن تغييراتٍ غير متوقعة مع مرورها بمرحلة المراهقة حيث تبرز مجموعة من المشاعر الجديدة لتجعل الوضع أكثر تعقيدًا وحماسًا.

وبعد أن كانت مشاعر "الفرح" و"الحزن" و"الغضب" و"الخوف" و"الاشمئزاز" تدير الأمور بنجاحٍ كبير في حياة رايلي، يفاجئون بظهور "القلق" التي تغير من مجرى الأمور بوجود مشاعر أخرى إلى جانبها.

وتشغل مشاعر "القلق" حيزًا كبيرًا من مراهقة رايلي؛ وتظهر إلى جانبها مشاعر "الحسد" بتأثير صغيرٍ لكن واضح في حياتها. كما تبرز مشاعر "الاستياء"، إلى جانب مشاعر "الإحراج" التي لا بدّ منها.

أبطال فيلم Inside Out 2

ويشارك في بطولة فيلم Inside Out 2، كلا من إيمي بوهلر ومايا هوك وكينسينغتون تالمان وليزا لابيرا وتوني هيل ولويس بلاك وفيليس سميث وآيو إيدبيري وليليمار وغريس لو وسمية نورالدين جرين وأديل إكسارشوبولوس وديانا لاين وكايل ماكلاشلان وبول والتر هاوزر وإيفيت نيكول براون.

الفيلم من إخراج كيلسي مان، وتأليف ميج ليفوف وديف هولستين عن قصة لمان وليفوف، مع موسيقى لأندريا داتزمان، وإنتاج ديزني.