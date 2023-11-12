الأحد 12 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

تاي يجسد شخصية رايلي في فيلم Inside Out 2

تاي من bts، فيتو
تاي من bts، فيتو

BTS، أعلن رسميا عن اختيار المغني الكوري تاي، عضو فرقة BTS، لتجسيد شخصية رايلي في فيلم الرسوم المتحركة Inside Out 2.

وأطلقت شركة ديزني، وبيكسار، النظرة الأولى على فيلم Inside Out 2، الذي طال انتظاره، يوم الخميس الماضي، ليحقق مشاهدات وصلت لـ157 مليون مشاهدة في 24 ساعة، وهو رقم قياسي في مشاهدات إعلانات أفلام الرسوم المتحركة، ليصبح صاحب المركز الأول، كأعلي إعلان مشاهدة، وكان صاحب الرقم القياسي السابق هو فيلم Frozen 2، الذي صدر عام 2019.

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انفصال الفرقة الكورية 

في سياق متصل، نفت فرقة BTS جميع الأخبار التي تفيد بانفصال أعضائها، موضحين رغبتهم في أخذ استراحة فقط من أعمال الفرقة الكورية الأشهر حول العالم، وأن أعضاء الفرقة سيعملون على مشاريع مشتركة، لكنهم سيركزون على المشاريع الفردية أكثر، ومن المقرر أن يصدر كل فرد في الفرقة ألبوم غنائي منفرد، حيث أصدر المغني جيهوب من BTS، مؤخرا أول ألبوم فردي الأول، ليكون أول عضو في الفرقة يصدر عمل فردي.

الخدمة العسكرية لأعضاء فرقة BTS

 وكشفت تقارير صحفية في وقت سابق، أن الأعضاء الآخرين للفرقة، سيؤدون واجبهم العسكري بدورهم، وفقا لخطط كل منهم، وذلك بموجب قانون الخدمة العسكرية المعدل لعام 2020. 

يشار إلى أن دولة كوريا الجنوبية، يُطلب فيها من جميع الرجال الاصحاء أداء الخدمة العسكرية في الجيش لمدة عامين تقريبا،  في حين أن القانون الحالي يسمح للرياضيين الحائزين على جوائز عالمية، والموسيقيين الكلاسيكيين الذين يوصي بهم وزير الثقافة والرياضة والسياحة، بالقيام بخدمة بديلة في مجالات تخصصهم، بدلا من أداء الخدمة العسكرية، فيما لا تزال مشاريع القوانين التي ستشمل فناني "الكي-بوب" المشهورين عالقة في الجمعية الوطنية الكورية (البرلمان)، وسط النقاش المستمر حول ما إذا كان يجب إعفاء مشاهير "الكي-بوب" من الخدمة العسكرية تقديرا لمساهمتهم في تحسين صورة البلاد في العالم أم لا.

عضو BTS يترقي في الجيش

ذكرت عدد من المواقع الإخبارية، أن المغني الشاب جيهوب، عضو فرقة BTS الشهيرة، حصل علي ترقية عسكرية، لرتبة محارب في الجيش الكوري الجنوبي، وذلك بسبب أداءه الجيد في الجيش.

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التحاق جيهوب بالخدمة العسكرية

وسبق جيهوب، زميله جين، الذي التحق بالجيش الكوري في ديسمبر ٢٠٢٢، ليتداول عدد من محبي فرقة BTS الكورية، أول صورة لعضو الفرقة المغني جين، بعد التحاقه رسميا بالجيش الكوري الجنوبي، حيث ظهر جين في الصورة وهو حليق الرأس، وبملابس الجيش المموهة.

وودع أعضاء فرقة الكي - بوب الكورية الجنوبية الشهيرة "بي تي إس BTS"، زميلهم جين قبل التحاقه بالجيش الكوري، لأداء الخدمة العسكرية. 

وظهر أعضاء فريق "بي تي إس BTS" الكوري، في صور حديثه لهم، وهم ملتفين حول زميلهم جين يمزحون معه ويلتقطون صور جماعيه قبل مغادرته.

وكان جميع أعضاء فرقة الكي- بوب الكورية الجنوبية "BTS"، قررت أداء الخدمة العسكرية الإلزامية، بدءا بعضوها الأكبر سنا "جين". 

أول ألبوم غنائي لـ جيهوب

وأصدر المغني الكوري الشاب جيهوب من الفرقة الأشهر في العالم بالوقت الحالي BTS، ألبومه الفردي الأول 'Jack In The Box'، في شهر يوليو الماضي.

واحتفلت مجلة W الكورية بإصدار المغني جيهوب لأول آلبوم له عبر ظهوره على غلافها، حيث أجرت المجلة الكورية الشهيرة مع المغني حوار وجلسة تصوير خاصة.

فرقة BTS وDisney

في سياق متصل أعلنت BTS وDisney عن شراكة ستجلب 5 عنوانين عن الفرقة إلى منصة ديزني بلس، من بينها عرض تم تسجيله في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية، وفيلم وثائقي من وراء الكواليس للفرقة، من المتوقع أن تظهر العناوين لأول مرة في عام 2023.

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