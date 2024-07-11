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ثقافة وفنون

أسباب إلغاء عرض الجزء الثاني من فيلم Horizon في صالات السينما

Horizon، فيتو
Horizon، فيتو

في خطوة مفاجأة، قررت شركتي Territory Pictures وNew Line Cinema، عدم إصدار فيلم Horizon: Chapter 2، للنجم كيفن كوستنر، في صالات السينما، والذي كان مقرر عرضه، بتاريخ 16 أغسطس ٢٠٢٤.

أسباب إلغاء عرض فيلم Horizon2

وذكرت شركة الإنتاج، أن القرار، جاء لإتاحة مزيد من الوقت للجمهور لمشاهدة، الجزء الأول من الفيلم، فيما كشفت تقارير صحفية، أن القراء جاء بسبب فشل الجزء الاول "Horizon: An American Saga – Chapter 1" في شباك التذاكر الأمريكي والعالمي، أن شركة الإنتاج، تعمل علي بيع الفيلم لأحدي المنصات الرقمية لعرضه حصريا.

 

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