تسريبات جديدة من موقع تصوير فيلم Superman

Superman ، علي الرغم من التكتم الشديد، الذي تفرضه شركة DC، حول فيلمها الجديد، Superman، إلا أن الساعات القليلة الماضية، شهدت تسريب عدد من الصور، التي ترصد كواليس جديدة ومشاهد، من تصوير فيلم Superman، والمقرر عرضه في يوليو 2025.

وأظهرت الصور المسربة، الممثل الشاب، ديفيد كورينسويت، وهو يرتدي بذلة Superman، ويدفن في الأرض، بعد خوضه قتال قوي.

كما أظهرت الصور، الشخصية الشريرة، المعروفة باسم يوليسيس، وهو يقبض علي سوبر مان، ما جعل الجمهور يخمن، أنه سيكون شرير فيلم سوبرمان.

بدء تصوير فيلم سوبر مان في النرويج

أعلن المخرج جيمس جان، رسميا عن بدء تصوير فيلم سوبرمان في دولة النرويج.

وأوضح جيمس جان، أن طاقم فيلم عمل SUPERMAN، سافر إلى النرويج، لتصوير عدد من مشاهد الفيلم، ليطير بعدها الطاقم، لمدينة أتلانتا الأمريكية.

وأشار جيمس جان، إلى أن سبب اختيار دولة النرويج، جاء بسبب القلعة السرية لسوبرمان، أو ما يسمى بيت العزلة والتي تقع في القطب الشمالي، حيث الثلوج والجليد، وهذا ما ظهر على بذلة وشعار سوبرمان الجديد.