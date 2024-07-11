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ثقافة وفنون

أديل تصرخ على الجمهور في مباراة إنجلترا وهولندا (فيديو)

اديل، فيتو
اديل، فيتو

أديل التقطت عدسات الكاميرات، مقطع فيديو، يرصد صراخ المغنية البريطانية، أديل، على جمهور، مباراة انجلترا وهولندا، التي أقيمت أمس.

وصرخت أديل، في الجمهور، ليكي يصمت أثناء تنفيذ فريق بلدها انجلترا، لضربة ترجيح.

يورو 2024، إنجلترا تفوز علي هولندا وتتأهل لنهائي اليورو

يورو 2024، حسم منتخب إنجلترا بطاقة التأهل لنهائي كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024”، بعد الفوز على منتخب هولندا بنتيجة (2-1) في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على أرضية ملعب "سيجنال إيدونا بارك" ضمن الدور قبل النهائي.

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اديل في المباراة

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